Un milione in piazza a Londra contro la Brexit | la protesta per rimanere nell' Ue

Brexit nel caos : un milione in piazza per il nuovo referendum : Folla da recordo alla People march’s vote, l’iniziativa per una nuova consultazione sul divorzio fra Londra e la Ue. In settimana una petizione online per il ritiro dell’articolo 50 aveva raccolto oltre quattro milioni di adesioni. La situazione è piombata nel caso: May potrebbe rinunciare a un nuovo voto sul suo accordo, spianando la strada (anche) a una Brexit no-deal il 12 aprile....

Brexit - a Londra un milione di persone in piazza per dire no all’uscita dall’Ue : La richiesta della marea di persone è di organizzare un nuovo referendum per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea o addirittura di cancellare l'iter che ha innescato il processo della Brexit a seguito del referendum. "Una parte della Gran Bretagna non ha paura di dire abbiamo cambiato idea", hanno spiegato gli organizzatori.Continua a leggere

Londra. Un milione in piazza per rimanere nell’Unione Europea : rimanere nell’Unione Europea. Torna ad infiammarsi quella metà di inglesi favorevoli alla permanenza nella Ue. La Brexit vacilla e la

Londra. No alla Brexit : un milione di persone in piazza a manifestare : Centinaia di migliaia di persone, tra cui il sindaco della città, chiedono al governo britannico di organizzare un nuovo referendum . C'è una parte della Gran Bretagna che non ha paura di dire «...

Brexit - un milione in piazza a Londra per chiedere il secondo referendum : Il popolo che contesta la Brexit scende in strada a Londra. Sono più di un milione le persone scese in piazza a Londra nel grande corteo anti Brexit di oggi per invocare un secondo referendum....

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. No-Brexit - un milione in piazza - 23 marzo 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Un milione in piazza a Londra per manifestare contro l'uscita dall'Unione Europea, 23 marzo 2019,

Brexit - un milione in piazza a Londra per chiedere il secondo referendum : Il popolo che contesta la Brexit scende in strada a Londra. Sono più di un milione le persone scese in piazza a Londra nel grande corteo anti Brexit di oggi per invocare un secondo referendum....

Brexit - pro-Remain in piazza a Londra per chiedere secondo referendum : siamo un milione : Centinaia di migliaia di persone in marcia a Londra per chiedere un secondo referendum sulla Brexit. Fra uno sventolio di bandiere europee, un immenso serpentone di folla è partito da Hyde Park diretto verso Westminster, attraverso Piccadilly. Foto aeree mostrano una quantità enorme di folla: «siamo un milione» annunciano gli organizzatori, erano s...

No Brexit in piazza a Londra : 'Siamo un milione'. Record di firme : Il popolo che contesta la Brexit scende in strada a Londra . Sono più di un milione le persone scese in piazza a Londra nel grande corteo anti Brexit di oggi per invocare un secondo referendum. Lo ...

Cambiamento climatico - un milione in piazza : soluzioni per il futuro cercasi : Studenti e non solo in 200 piazze italiane a sostegno della "Global Strike for Future" ispirata dall'attivista svedese Greta...

Cambiamento climatico - un milione in piazza : soluzioni per il futuro cercasi : Studenti e non solo in 200 piazze italiane a sostegno della "Global Strike for Future" ispirata dall'attivista svedese Greta...

Sciopero - un milione in piazza per il clima : soluzioni per il futuro cercasi : Studenti e non solo in 200 piazze italiane a sostegno della "Global Strike for Future" ispirata dall'attivista svedese Greta...

FridaysForFuture - un milione in piazza : 'Subito impegni chiari' : Roma, 15 mar., askanews, - In tutta Italia, in oltre 200 città, giovani, studenti, cittadini hanno riempito piazze e strade per manifestare pacificamente contro il cambiamento climatico e chiedendo un ...

#FridaysForFuture - un milione in piazza : 'Subito impegni chiari' : Roma, 15 mar., askanews, - In tutta Italia, in oltre 200 città, giovani, studenti, cittadini hanno riempito piazze e strade per manifestare pacificamente contro il cambiamento climatico e chiedendo un ...