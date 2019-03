Ultim'ora | nave da crociera in avaria nelle acque norvegesi | a bordo 1 300 persone

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. No-Brexit - un milione in piazza - 23 marzo 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Un milione in piazza a Londra per manifestare contro l'uscita dall'Unione Europea, 23 marzo 2019,

Bernardeschi - ora tocca a te : gli Ultimi n.10 dell'Italia. FOTO : 'Chi indosserà la maglia n.10? Lascerò la scelta ai ragazzi'. Così aveva detto Roberto Mancini alla vigilia di Italia-Finlandia. E la scelta è stata presa: sarà Federico Bernardeschi a portare sulle ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 23 marzo 2019 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Prima parte di giornata senza particolari problemi nel sottosuolo italiano. Rilevata solo una debolissima scossa sull'Appennino maceratese. Altrove nulla da segnalare...

Ultime Notizie/ Di oggi - Ultim'ora : Isis torna a minacciare Europa - 22 marzo 2019 - : Ultime Notizie, ultim'ora di oggi. Isis, con un video di propaganda torna a minacciare Europa e l'Occidente, 22 marzo 2019,

?Pensioni Ultima ora : assunzioni post Quota 100 solo per 1 su 3. I numeri : Pensioni ultima ora: assunzioni post Quota 100 solo per 1 su 3. I numeri Pensioni ultima ora: quanti nuovi occupati produrrà Quota 100? Certamente la domanda è una delle principali incognite legate alle novità previdenziali introdotte col decreto n. 4/2019. Gli esponenti della maggioranza di governo che ha voluto approvato Quota 100 ha sempre ribadito che oltre a dare la possibilità di andare anticipatamente in pensione a migliaia di ...

Scuola - bonus docenti 500 euro e merito Ultime notizie : si lavora per ‘interventi migliorativi’ : La senatrice del Movimento 5 Stelle, Bianca Laura Granato, ha pubblicato un lungo post su Facebook dove parla di diverse questioni scolastiche rimaste in sospeso in ambito politico. bonus merito e bonus docenti 500 euro, interventi migliorativi ‘C’è molto su cui Governo e Parlamento stanno lavorando – scrive la Granato – oltre alle note questioni relative a concorsi, immissioni in ruolo e procedure di mobilità, peraltro ...

UltimE NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Cina - Xi Jinping da Mattarella - 22 marzo 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Cina, il presidente Xi Jinping a colloquio con Mattarella: si parlerà anche della "via della seta", 22 marzo 2019,

Ultime notizie - Ultim'ora di oggi : Kean verso l'esordio con l'Italia - 22 marzo 2019 - : Ultime notizie, ultim'ora di oggi: Kean verso l'esordio con l'Italia nel match di qualificazione agli Europei contro la Finlandia, 22 marzo 2019,

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 22 marzo 2019 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Deboli scosse nel corso della notte rilevate in ciociaria e sull'Appennino maceratese. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con...

UeD - Ida fuori pensa ancora a Riccardo? L’Ultimo gesto parla chiaro : Uomini e Donne: Ida Platano lascia il Trono Over ma pensa ancora a Riccardo? L’ultimo gesto della dama sembra parlare chiaro Quella di Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra veramente una storia senza fine. La dama del Trono Over, come molti già sapranno, ha lasciato Uomini e Donne durante una delle ultime registrazioni. Di lei, […] L'articolo UeD, Ida fuori pensa ancora a Riccardo? L’ultimo gesto parla chiaro proviene da Gossip e Tv.

Ultim'ora - incidente mortale sulla Fasano - Ostuni : Secondo le prime notizie, sarebbero due i morti nello scontro Ostuni - Un tragico bilancio che potrebbe contare due morti, secondo le prime ricostruzioni e notizie dell'ultima ora giunte presso la ...

Decretone taglia traguardo Camera - ora Ultimo miglio : Roma, 21 mar., askanews, - Dopo poco più di due mesi dal varo in Consiglio dei ministri vede la luce il provvedimento, chiamato in gergo 'Decretone', con le misure bandiera del governo giallo-verde: ...

UltimE NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Senato : mozione contro Toninelli - 21 marzo 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Si vota in Senato circa la mozione di sfiducia contro Danilo Toninelli, il titolare del Mit, 21 marzo 2019,

«Falsi report sul Morandi prima del 14» : inchiesta all’Ultima svolta - 5 indagati : È l’accusa più grave mossa dal 14 agosto scorso, quando il crollo del ponte di Genova provocò 43 morti: avere truccato i controlli «prima» della strage