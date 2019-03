romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2019)dailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi Studio Più di un milione di persone in piazza a Londra nel grande corteo anti brexit per invocare un secondo referendum lo affermano i promotori della piattaforma People’s e parlando di una partecipazione straordinaria e tanto sono oltre 4 milioni e due le firme raccolte per la petizione popolare lanciata sul web per chiedere al parlamento britannico la revoca del 50 e quindi lo stop alla brexit a dispetto del voto referendario di 3 anni fa Sanremo di via della seta e della firma del memorandum tra Italia e Cina sulla collaborazione accordi commerciali del valore complessivo di circa 20 miliardi di euro il presidente cinese XI jinping’s sua moglie prende oggi pomeriggio si sono recati a Palermoultima parte della loro visita in Italia è stato un grande successo ...

zazoomnews : Il litigio è tra Harry e William non tra le mogli la rivelazione allarma il Regno Unito Foto - Ultime Notizie Flash… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Ultime Notizie Roma del 23-03-2019 ore 19:10', su #spreaker… - canale100 : Un milione (?) in piazza per chiedere la revoca della Brexit. -