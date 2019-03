Ufficiale | l’Albania esonera Panucci Edy Reja al suo posto?

lanotiziasportiva

(Di sabato 23 marzo 2019) Fatale perla sconfitta di ieri sera con la Turchia per 2-0. Il suo sostituto potrebbe essere EdyLa Federcalcio Albanese ha deciso dire il CT Christian, dopo il ko casalingo per 2-0 subito ieri contro la Turchia. La Nazionale, nella seconda garacontro Andorra, sarà guidata da Ervin Bulku e Sulejman Mema.I media albanesi fanno il nome del possibile sostituto: si tratta di Edoardo, ex tecnico di Atalanta e Lazio avvistato in tribuna d’onore durante la partita.: l’Albania. Edyal suo? La Notizia Sportiva - Il web magazine sportivo.

ilnapolionline : Ufficiale - Turchia fatale, Panucci non è più il ct dell' Albania - larocri76 : Ufficiale: l’#Albania esonera #Panucci. #Reja al suo posto? - fantagazzetta : Altro C.T. italiano in arrivo per l'Albania -