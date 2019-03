Turismo : tutto esaurito a Firenze edizione numero 11 di BTO : Tra i relatori Weijun, Roger, Qiu di Ctrip, il più grande tour operator cinese e il secondo al mondo, che in BTO ha firmato un Memorandum of Understanding con Toscana Promozione Turistica. Pubblico ...

Turismo : assessore Caner (Veneto) - 'in vista 'il tutto esaurito' per i prossimi ponti festivi' (2) : (AdnKronos) - "Dagli operatori turistici ho avuto conferma in questi giorni di un crescente flusso di prenotazioni in vista dei “ponti”, soprattutto di quello pasquale, quando per effetto delle vacanze scolastiche sono intere famiglie a potersi muovere. D’altro canto l’analisi dei dati sul movimento

Turismo : assessore Caner (Veneto) - 'in vista 'il tutto esaurito' per i prossimi ponti festivi' : Venezia, 17 mar. (AdnKronos) - "Se le condizioni meteo saranno le medesime di questo periodo, possiamo prevedere per i prossimi lunghi “ponti” di aprile e maggio il tutto esaurito non solo a Venezia ma, mi auguro, anche nelle altre città d’arte del Veneto e in nelle località e territori la cui belle