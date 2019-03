Truffati dalle banche | Salvini | Tria firmi il decreto sui rimborsi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Febbraio : Prescrizione. L’ultima di Bankitalia : meno tutele ai Truffati dalle banche : Risparmio, Bankitalia vuole levare le tutele per i truffati La proposta: dimezzare da 10 a 5 anni la “prescrizione” per i clienti che ricorrono all’Arbitro bancario. Per il 2009-2014 restano solo i giudici di Carlo DI Foggia Matteo Pitagorico di Marco Travaglio Houston, abbiamo un problema: l’analisi costi-benefici sul Tav “non convince” Matteo Salvini. E questo è un bel guaio. I professori Ponti&C, incaricati di valutare se convenga ...

I Truffati dalle banche saranno tutti indennizzati. Perché ciò fa arrabbiare Confindustria? : Gran festa per i risparmiatori vittime di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, per Banca Etruria, Marche, Cariferrara e Carichieti, saltate nel 2015, nonché per qualche altra banchetta: Crediveneto, Banca Alta Padovana, Bcc Brutia ecc. Non che conseguiranno inaspettati guadagni. saranno solo indennizzati di perdite subite. Però la parabola evangelica insegna che è motivo di gioia anche il ritrovamento di una dracma smarrita. La legge di bilancio ...

