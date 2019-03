Tre ragazzi morti in un incidente stradale nel brindisino

Tragedia nella notte : Tre ragazzi perdono la vita in un incidente stradale - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Tre ragazzi sono morti la scorsa notte in un incidente stradale sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Le vittime sono Davide Cazzato, 19 anni, ...

Brindisi - tragedia della strada : perdono la vita Tre giovani ragazzi di 18 - 19 e 17 anni : Una terribile tragedia della strada si è verificata questa notte intorno alle ore 2:30 nel Brindisino, sull'arteria provinciale che collega i paesi di Cellino San Marco e San Pietro Vernotico. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, si è trattato di un incidente frontale, il quale purtroppo non ha lasciato scampo a tre giovanissimi, due ragazze e un ragazzo, tutti residenti in tre diverse località della provincia, incluso lo stesso ...

La collaboratrice scolastica : "Sono stata obbligata a legare i ragazzi - ma ho sTretto poco perché si liberassero" : Tiziana Magarini è la collaboratrice scolastica della scuola media Vailati. Il giorno dopo il sequestro di Oysseynou Sy è tornata all'istituto, nonostante le ferite. Al Corriere della Sera dichiara: "Conoscevo l'autista, una persona educatissima, gentile". Che però ha legato subito i due professori che accompagnavano i 51 ragazzi.Appena saliti tutti a bordo l'autista ha sprangato le porte. Ho pensato a una misura di ...

Tre ragazzi del liceo di Alba inventano un drone scova-rifiuti : verrà presentato negli Emirati Arabi : Prendete Samuele Marro, Alberto Ricatto e Mattia Scagliola, compagni di V E al liceo scientifico Cocito di Alba nati esattamente nel 2000 con il bernoccolo per la scienza e la tecnologia. Hanno ...

Aversa : ragazzi picchiati e rapinati - presi Tre immigrati : Nella notte tra il 9 e il 10 marzo scorso avevano aggredito con inaudita ferocia una coppia di ragazzi ventenni per sottrarre loro il telefonino e i pochi spiccioli che avevano. Sono...

Ancona - ragazzi gay offesi al ristorante perché scherzano tra loro : cosTretti ad andare via : Da Senigallia, comune in provincia di Ancona, arriva una storia di omofobia ed intolleranza. Un gruppo di quattro amici gay, seduto al tavolo di un ristorante, è stato costretto ad alzarsi, interrompere il pranzo ed andarsene (pagando il conto completo). Il motivo? Un cliente, infastidito dal loro allegro vociare, li ha aggrediti a male parole: "Ma non vi vergognate? Andate a donne" avrebbe urlato loro. L'episodio è riportato dal quotidiano ...

Global strike for future - dagli Usa alla Cina : i ragazzi di tutto il mondo scioperano per il clima in olTre 1600 città : dagli Stati Uniti all’Africa, dall’India alla Turchia all’Italia. I ragazzi di tutto il mondo hanno risposto all’appello di Greta, la sedicenne svedese che ha trasformato la sua protesta nel più grande sciopero mai organizzato dagli studenti: il Global strike for future, lo sciopero Globale per il futuro. Una protesta di massa che tocca tutti i continenti e coinvolge centinaia di migliaia di ragazzi, con un’unica richiesta: interventi concreti, ...

Le Iene - Taylor Mega 'seduce per gioco' su Tinder : Tre ragazzi la rifiutano (VIDEO) : Taylor Mega è una famosa influencer che ha partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei famosi. La ragazza dal fisico statuario è stata ampiamente criticata nei mesi scorsi per aver rivelato di voler guadagnare un milione di euro al mese per vivere bene. L'ex fidanzata di Tony Effe ha inoltre dichiarato di fare cinque volte al giorno l'amore, frase che ha suscitato ancora di più la curiosità del popolo del web nei suoi confronti. Ieri sera è ...

Sospeso dall'Esercito il militare Trentenne che ha abusato della ragazzina di 13 anni : "Comportamento indegno - inaccettabile e immorale" : Era di stanza alla caserma Vian di Cuneo l'alpino trentenne in carcere per aver abusato di una raggazzina di soli 13 anni. L'uomo - accusato di violenza sessuale aggravata e detenzione di materiale ...

Auto giù dal cavalcavia ferroviario : Tre ragazzi vivi per miracolo : BRINDISI - Paura in serata sulla strada che collega San Vito dei Normanni a Brindisi: una Mercedes 220 D è finita giù dal cavalcavia ferroviario, dopo aver sfondato il guardrail. I tre passeggeri sono ...

Migranti - naufragio al largo dell’isola di Samos : Tre morti tra cui due ragazzini : Un barcone di Migranti è affondato nella notte al largo dell’isola greca di Samos. La Guardia Costiera greca, intervenuta dopo aver ricevuto un Sos a tarda notte, ha recuperato 11 persone in mare tra cui due ragazzini, morti durante il trasporto in ospedale. Il corpo di un uomo, dato inizialmente per disperso, è stato trovato più tardi sulla spiaggia. A bordo si sarebbero trovate almeno 12 persone. Secondo l’Organizzazione internazionale per le ...

'AlTrementi Chef' : due molisani a Milano per la rassegna culinaria dedicata ai ragazzi disabili : Franco Antonio Pinardi presidente Nazionale del Tribunale Arbitrale per l'Impresa, il Lavoro e lo Sport. Una conferenza tesa ad incoraggiare la cultura di un bilanciamento tra attività fisica e ...

Violentata in stazione Circumvesuviana a San Giorgio a Cremano - fermati Tre ragazzi : San Giorgio a Cremano, Napoli,, 6 marzo 2019 - Svolta nelle indagini sulla violenza in un ascensore della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano denunciata ieri da una ragazza di 24 ...

Ragazza stuprata nell'ascensore della Circumvesuviana - fermati Tre ragazzi di San Giorgio a Cremano tra i 18 e i 20 anni. Li conosceva di vista : La 24enne di Portici (Napoli) violentata ieri in un ascensore della stazione della Circumvesuviana conosceva di vista i suoi tre aggressori, giovani incensurati di età compresa tra i 18 e i 20...