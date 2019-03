Traffik e Gallagher arrestati | i trapper hanno rapinato 4 fan

Traffik e Gallagher - chi sono i trapper arrestati : nei loro brani violenza - spaccio e disagio : Sui social network non mancano di usare il linguaggio tipico della musica trap, tutta di violenza, spaccio e disagio. e , i due trapper arrestati dai carabinieri di Roma perché accusati di aver ...

Rapinano i fan : arrestati i trapper Traffik e Gallagher : Picchiati e derubati dai propri beniamini. L’assurda storia di criminalità arriva da Roma, dove i trapper Traffik e Gallagher sono accusati di aver aggredito e rapinato tre adolescenti che si erano avvicinati per chiedere un selfie e qualche autografo. Secondo la ricostruzione, quando i fan hanno tirato fuori lo smartphone per scattare la foto, Gianmarco Fagà e Gabriele Magi – questi i veri nomi dei due musicisti – sarebbero passati ...

Roma - i rapper Traffik e Gallagher arrestati per rapina : arrestati i rapper Romani Traffik e Gallagher , al secolo Gianmarco Fagà e Gabriele Magi, di 23 e 25 anni. Noti nello scenario 'Trap' e 'Hip hop', i due sono finiti ai domiciliari con l'accusa di ...

Traffik e Gallagher arrestati a Roma : i trapper hanno rapinato 4 fan : 'Ci fate gli autografi?'. E scatta la furia sui fan, tra cui una minorenne, tra minacce, aggressioni, furti e inseguimenti. Due famosi rapper Romani, Traffik e Gallagher, di 23 e 25 anni, sono stati ...

Aggrediscono e rapinano tre fan e picchiano un bengalese : arrestati Traffik e Gallagher - rapper romani : Due rapper romani, di 23 e 25 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Roma con l'accusa di rapina aggravata dall'uso di armi ai danni di quattro persone, una delle quali minorenne, dai Carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Roma su richiesta della Procura.Noti nello scenario "Trap" e "Hip hop" come "Traffik" e "Gallagher" sono accusati di aver aggredito la sera del 23 febbraio scorso tre ragazzi ...

I rapper Traffik e Gallagher arrestati per rapina : Una semplice richiesta di autografo da parte di alcuni fan si è trasformata in una rapina con calci e pugni. Gli aggressori sono i noti rapper romani Traffik e Gallagher, che sono stati arrestati per rapina dai carabinieri della Stazione Roma Macao, con la collaborazione dei colleghi della Stazione di Novara. I carabinieri hanno dato esecuzione a un"ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma su richiesta della ...

I rapper Traffik e Gallagher per rapina ai fan che chiedevano autografo e aggressione a bengalese : 'Ci fate gli autografi?'. E scatta la furia sui fan, tra cui una minorenne, tra minacce, aggressioni, furti e inseguimenti. Due famosi rapper romani, Traffik e Gallagher, di 23 e 25 anni, sono stati ...

Arrestati Traffik e Gallagher : rapina a mano armata ai fan e botte ad un bengalese : Ancora una volta Traffik e Gallagher tornano al centro delle attenzioni mediatiche e, ancora una volta, le loro canzoni c'entrano ben poco. Stando a quanto riportato da innumerevoli testate giornalistiche questa mattina, i due sarebbero stati infatti Arrestati, con l'accusa di aver rapinato, aggredito, inseguito e minacciato quattro persone: un cinquantenne di nazionalità bengalese e tre ragazzi, con ogni probabilità loro fan, che li avevano ...

Roma - ai domiciliari i trapper Gallagher & Traffik. “Rapinati e picchiati tre adolescenti che volevano un autografo” : Erano stati avvicinati da tre ragazzini per farsi un selfie e farsi firmare qualche autografo. Per tutta risposta hanno sfoggiato i tirapugni e li hanno rapinati dei telefonini, minacciandoli. Scappando, hanno pure preso a pugni un bengalese di 50 anni che non c’entrava nulla nella vicenda. Per questo sono finiti agli arresti domiciliari i cantanti Gabriele Magi e Gianmarco Fagà, noti al pubblico come Gallagher & Traffik, rispettivamente 23 ...

Gallagher e Traffik - i rapper arrestati a Roma : rapinati 4 fan - picchiato un bengalese : Hanno aggredito con un tirapugni e li rapinati dei loro telefoni cellulari tre fan che li avevano riconosciuti all'uscita della stazione Termini lo scorso 23 febbraio. Le tre vittime della...

Traffik lancia microfono sul pubblico che invoca Jamil e grida 'Scemo' a lui e Gallagher : Traffik e Gallagher sono tornati nelle ultime ore a far discutere il rap italiano. I due controversi trapper, entrambi romani, negli ultimi tempi sono stati coinvolti in un dissing con Jamil, incentrato sulla tematica del razzismo: il rapper veronese, classe 1991, ha infatti accusato i due autori di 'Magma Vulcano' di utilizzare in maniera del tutto inopportuna la parola 'ne..i', sia nei testi delle loro canzoni, che nelle numerose Instagram ...

Razzismo - Balotelli 'sgrida' i trapper Traffik e Gallagher : 'Non usate la parola n***o' : Si fa sempre più acceso lo scontro in atto da settimane tra Jamil, Traffik e Gallagher. Non si tratta però del classico 'social dissing' tra rapper italiani: il motivo del dibattito ha infatti ben poco a che spartire con le abituali dinamiche alla base dei recenti conflitti del rap game made in Italy, sempre più spesso riconducibili a semplici dissapori personali, invidie e gossip. La questione stavolta è ben più seria, dato che la tematica alla ...