Traffico Roma del 23-03-2019 ore 16 | 30

(Di sabato 23 marzo 2019) VIABILITÀSABATO 23 MARZOORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… IN ZONA GIUSTINIANA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA, AD ALTEZZA DI VIA GIULIO GALLI, E SI STA IN CODA IN DIREZIONE DELLA STORTA, IN DIREZIONE OPPOSTA QUINDI VERSO LA CAPITALE I CURIOSI RALLENTANO ILA PARTIRE DALLA VIA BRACCIANESE UN ALTRO INICENTE E’ AVVENUTO IN VIA DELLA LEGA LOMBARDA, AD ALTEZZA VIA CAMPALDINO, ANCHE QUI ILPROCEDE RALLENTATO CON CODE DALLE ORE 14.00 IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE INDETTA DAL “COMITATO MARCIA PER IL CLIMA E CONTRO LE GRANDI OPERE” IL CORTEO PARTITO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, GIUNGERÀ A PIAZZA DI PORTA S. GIOVANNI ATTRAVERSANDO UN LUNGO ITINERARIO. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI MANIFESTANTI FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE PREVISTA PER LE 20 DI QUESTA ...

