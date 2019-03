Traffico Roma del 23-03-2019 ore 09 | 30

romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2019) VIABILITÀSABATO 23 MARZOORE 09:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI…SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, ADDIRITTURA SCARSO. SUL PIAZZALE DI PORTA PIA TRA LE 10 E LE 12 POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DALLE 14 ALLE 20, E’ IN PROGRAMMA UN’altra MANIFESTAZIONE ATTESE CIRCA 30MILA PERSONE IN ARRIVO DA TUTTA ITALIA CHE SFILERANNO IN CORTEO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A SAN GIOVANNI, PASSANDO TRA LE ALTRE PER VIALE LUIGI EINAUDI, PIAZZA DEI CINQUECENTO, VIA CAVOUR, PIAZZA DELL’ESQUILINO, PIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE, VIA MERULANA, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E VIA EMANUELE FILIBERTO. DIVIETI DI SOSTA E TEMPORANEE CHIUSURE AL, INOLTRE SARANNO DEVIATE LE LINEE TRANVIARIE E 28 LINEE DI ...

