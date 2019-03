Tour de France 2019 | assegnate le wild card | Direct Energie e Arkéa-Samsic le ultime

oasport

Sono state ufficialmente svelate le wildcard per il Tour de France 2019. Gli organizzatori di ASO hanno comunicato che Direct Energie e Arkéa-Samsic completeranno il parterre per la prossima Grande Boucle. In precedenza avevano già invece ottenuto il diritto a partecipare la Cofidis e la Wanty-Gobert, la scelta per gli ultimi due posti è stata particolarmente dura e alla fine sono state premiate due squadre con una rosa importante: la Direct Energie può contare su Lilian Calmejane e Niki Terpstra, la Arkéa-Samsic si affida ad André Greipel e Warren Barguil. Esclusa invece la Vital Concept-B&B Hotels nonostante la presenza di Bryan Coquard e Pierre Rolland.

