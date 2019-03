Tiziano Ferro ricorda | A scuola ero bravo | ma ho anche sofferto

Tiziano Ferro annuncia Acepto Milagros : tutto ciò che sappiamo su Accetto Miracoli - il nuovo album : Tiziano Ferro annuncia Acepto Milagros, la versione in lingua spagnola dell'album di inediti Accetto Miracoli. L'artista di Latina è in studio di registrazione e nelle scorse ore ha comunicato via Instagram di essere a lavoro sulle voci della versione per il mercato latino e iberico. Accetto Miracoli avrà infatti, come di consueto, la sua versione in lingua spagnola che verrà rilasciata nello stesso giorno o qualche giorno dopo la versione ...

Tiziano Ferro ricorda il duetto con Laura Pausini a San Siro - l’amicizia che ci manca nel mondo della musica : Tiziano Ferro ricorda il duetto con Laura Pausini in Non me lo so spiegare attraverso un breve video condiviso sui social. I due erano allo Stadio San Siro di Milano quando duettavano live sulle note di una delle canzoni più apprezzate della discografica di Tiziano Ferro. Ad anni di distanza da quel piovoso giorno, Tiziano Ferro scrive: "Bellissimi ricordi!" e condivide l'emozione del duetto allo Stadio Meazza. Era il 2007 quando Laura ...

Tiromancino feat. Tiziano Ferro in “Per me è importante” : Una collaborazione prestigiosa che viene accompagnata da un video poetico ed evocativo. "Per me è importante", è la nuova versione del celebre brano di Tiromancino che vede per la prima volta insieme le straordinarie voci di Federico Zampaglione e Tiziano Ferro. Scritto e diretto da Federico Zampaglione, regia di Marco Pavone, il videoclip è un cortometraggio di animazione ambientato a Londra che riprende la celebre storia degli inseparabili ...

Il video del duetto di Tiromancino e Tiziano Ferro Per me è importante - un corto d’animazione e d’amore : Venerdì 8 marzo, in occasione dell'ingresso del brano in rotazione radiofonica, è arrivato online il video del duetto di Tiromancino e Tiziano Ferro Per me è importante, nuovo singolo della band romana tratto dalla raccolta di successi Fino a qui. Federico Zampaglione aveva annunciato domenica scorsa la scelta di far diventare il featuring con Ferro un singolo da regalare al pubblico nel giorno della Festa della Donna, anticipando che sarebbe ...

Tiziano Ferro all'età di 19 anni - la foto : A novembre di nuovo nei negozi di dischi con la sua ultima fatica, Tiziano Ferro, 39 anni all'anagrafe, ha pubblicato sui social una foto di 20 anni fa.Uno scatto da 19enne presto diventato virale, con oltre 100.000 mi piace e migliaia di commenti, in cui il cantante di Latina, all'epoca ancora sconosciuto, sorride sornione davanti ad un microfono. ''19 anni. Tuffo nel passato. Qual è la mia prima canzone che avete ascoltato??'', domanda Ferro ...

Tiziano Ferro nel film Croce e delizia - la commedia di Simone Godano al cinema : Tiziano Ferro nel film Croce e delizia, disponibile al cinema da giovedì 28 febbraio. Il cantautore di Latina ha comunicato sui social di essere presente nel film ma solo con una canzone. Nessun ruolo da attore per Tiziano Ferro che invece apparirà in musica sulle note di E Raffaella è mia. Nel nuovo film di Simone Godano, tra le canzoni della colonna sonora, c'è infatti il successo di Tiziano Ferro dedicato all'icona gay Raffaella Carrà. ...

Amici 18 - Giordana scrive una canzone per Tiziano Ferro : il cantante la ringrazia su IG : Giordana Angi è tra i fortunati alunni che hanno già la certezza di andare al serale di ''Amici di Maria'' insieme con altri quattro compagni di classe: Rafael, Vincenzo e Umberto, tra i ballerini, e Tish, cantante come Giordana. La Angi avrà la possibilità di dimostrare le sue abilità di cantautrice e cantante al serale del programma di Maria De Filippi su Canale 5 ma, nel frattempo, ha già potuto dimostrare le sue capacità scrivendo un pezzo ...

Video e testo Amo Soltanto Te - il nuovo singolo di Andrea Bocelli feat. Ed Sheeran con la collaborazione di Tiziano Ferro : Amo Soltanto Te è il nuovo singolo di Andrea Bocelli feat. Ed Sheeran, estratto dall'album Sì. Alla canzone ha collaborato anche Tiziano Ferro ma solo alla fase di scrittura. L'artista di Latina non appare, infatti, come voce. “Ho realizzato un sogno”, scriveva Tiziano Ferro sui social nel momento del rilascio del disco Sì, di Andrea Bocelli. “Scrivere una canzone insieme ad Ed Sheeran e farlo per l’immenso Andrea Bocelli è stata ...

Giordana Angi scrive con Tiziano Ferro Accetto Miracoli - la concorrente di Amici 18 co-autrice di un brano del nuovo album : Giordana Angi scrive con Tiziano Ferro una canzone del nuovo album di inediti del cantautore di Latina, Accetto Miracoli. L'album è atteso per il prossimo 22 novembre e tra gli autori figura la giovanissima Giordana Angi, attualmente concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi, già in possesso della maglia verde del serale. Per la prima volta nella storia del programma TV di Maria De Filippi, una concorrente firma una canzone nel ...

Tiziano Ferro rivela il titolo del nuovo album - arriva 'Accetto miracoli' : Accetto miracoli , questo il titolo del nuovo album di inediti di Tiziano Ferro, in uscita il 22 novembre per Virgin Records, Universal Music,, con la produzione di Timbaland. 39: To new wrinkles and ...