Tiro con l’arco – La Nazionale in ritiro a Formia in vista della stagione all’aperto

Tiro con l’arco - Italia in raduno a Formia verso i Mondiali : tutti gli azzurri convocati : La Nazionale Italiana di Tiro con l’arco si trova in raduno al Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Gli azzurri resteranno nell’impianto laziale fino al prossimo 28 marzo, si tratta dell’ultimo collegiale prima dei Mondiali che metteranno in palio anche i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2002 (a Den Bosch dal 10 al 16 giugno). Sono impegnati i Campioni del Mondo (Mauro Nespoli, Marco Galiazzo, David Pasqualucci) e le ...

Nazionale - Florenzi lascia il riTiro. La Roma non lo avrà contro il Napoli : Su Instagram Alessandro Florenzi ha scritto di essere dispiaciuto per aver lasciato il ritiro della Nazionale. Ci teneva a giocare, il numero 24 della Roma, anche per lasciarsi alle spalle le tossine ...

Congresso famiglie - ministro Fontana : “Non c’è nessun riTiro del patrocinio da parte del governo” : Il ministro Lorenzo Fontana ha chiarito la posizione del governo sul patrocinio al Congresso di Verona: "Vorrei chiarire alcune notizie, prive di fondamento. Il mio orientamento, quale ministro di questo governo è stato ed è quello di concedere il patrocinio. È un orientamento che intendo confermare, così come intendo confermare la mia presenza all'evento".Continua a leggere

Sané - più 'Le Roi' che Leroy : al riTiro Germania con l'outfit multicolor da 25mila euro : Nike "Air Jordan" bianche e rosse in edizione limitata con stringhe colorate, arancione e verdi stile evidenziatore: 2.500 euro . Pellicciotto bianco griffato Balenciaga, double face con "graffiti" di ...

Pensioni con quota 100 : dal 1° aprile i pagamenti ma in via provvisoria e a rischio riTiro : Fa sempre più discutere la quota 100, la nuova misura previdenziale varata dal governo Conte. Stavolta la discussione verte sulla liquidazione degli assegni Pensionistici per coloro che hanno già presentato domanda e che dovrebbero presto andare alla cassa. Infatti la decorrenza delle prime uscite con il nuovo canale di uscita è fissata per l’ormai prossimo primo aprile. Galeazzo Bignami, parlamentare di Forza Italia però mette in risalto una ...

Modesto sconsolato : 'perso con un mezzo Tiro in porta. Se non facciamo goal è dura' : Delusione nella parole del tecnico biancorosso 'ci abbiamo provato fino all'ultimo giocando sempre nella metà campo della Vibonese. Ci è mancato solo il goal perché creiamo occasioni ma non le ...

ATP Indian Wells – RiTiro Nadal - Rafa non nasconde la preoccupazione : “ho sentito un forte dolore al ginocchio” : Il commento di Rafa Nadal dopo il Ritiro dal torneo ATP di Indian Wells e l’annuncio del forfait dal torneo di Miami Gli appassionati del tennis attendevano con ansia di assistere alla semifinale del torneo ATP di Indian Wells tra Nadal e Federer, ma a poche ore dal match il tennista maiorchino è stato costretto ad annunciare il suo Ritiro a causa di un infortunio al ginocchio destro che non gli avrebbe permesso di competere al ...

Tennis - Rafael Nadal spiega i motivi del riTiro prima della sfida contro Federer : “Non ero in condizione per competere - giocherò a Montecarlo” : C’e delusione e amarezza nelle parole in conferenza stampa dello spagnolo Rafael Nadal (n.2 del mondo), costretto al ritiro dal Masters 1000 di Indian Wells, prima di scendere in campo nella semifinale più attesa contro l’amico/rivale Roger Federer. Il 39° capitolo della saga tra l’iberico e lo svizzero non ha avuto luogo per via dei problemi accusati al ginocchio da Rafa già nel confronto vittorioso con il russo Karen ...

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : l’Italia cerca di conquistare il trono continentale - ma il field è di primo livello : Saranno 10 gli italiani in gara ai prossimi Europei 10 metri nella categoria senior in programma ad Osijek, in Croazia, dal 16 al 25 marzo: queste le scelte del DT della squadra senior Valentina Turisini. Da sottolineare che non ci saranno in palio carte olimpiche, in quanto sarà la prossima rassegna continentale da 10 metri, in programma a Wroclaw, in Polonia, dal 23 febbraio al 3 marzo 2020 ad assegnare due pass per ciascuna specialità ...

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : l’Italia cerca di conquistare il trono continentale - ma il field è di primo livello : Saranno 10 gli italiani in gara ai prossimi Europei 10 metri nella categoria senior in programma ad Osijek, in Croazia, dal 16 al 25 marzo: queste le scelte del DT della squadra senior Valentina Turisini. Da sottolineare che non ci saranno in palio carte olimpiche, in quanto sarà la prossima rassegna continentale da 10 metri, in programma a Wroclaw, in Polonia, dal 23 febbraio al 3 marzo 2020 ad assegnare due pass per ciascuna specialità ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico – RiTiro per Gianni Moscon : il ciclista del Team Sky abbandona la 2ª tappa : Brutte notizie per il Team Sky: Gianni Moscon costretto ad abbandonare la seconda tappa della Tirreno-Adriatico a 40 km dall’arrivo A 4o km dell’arrivo della seconda tappa della Tirreno-Adriatico, quella che porta da Camaiore a Pomarance, arrivano brutte notizie per il Team Sky. Gianni Moscon ha annunciato ufficialmente il suo Ritiro. Il ciclista italiano ha deciso di abbandonare la corsa, dopo aver parlato più volte con ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Italia per rimpinguare il contingente alle Olimpiadi : Riparte il circuito maggiore del Tiro a volo: da domenica 17 a lunedì 25 marzo ad Acapulco, in Messico, scatterà la Coppa del Mondo con la prima tappa che metterà in palio due carte olimpiche per ciascuna delle quattro specialità olimpiche individuali della disciplina. In gara dodici Italiani che proveranno a conquistare i sei pass che ancora mancano all’Italia. Va ricordato che una carta olimpica non è nominale ma viene assegnata alla ...

partito autonomista trentino Tirolese - PATT * sezione VALLAGARINA : «STiamo CON KOMPATSCHER - NO ALLA VALDASTICO A ROVERETO SUD » - : I territori lagarini stanno chiedendo ALLA politica di prendere posizione precisa sul tema in loro difesa e noi siamo al loro fianco, impegnandoci a portare e sostenere questa posizione in tutte le ...

Parigi Nizza - Aru : ‘Tutto sotto controllo’ - ma arriva il riTiro : La Parigi Nizza di Fabio Aru non è certo cominciata bene. Lo scalatore della UAE Emirates ha faticato oltremodo in due giornate segnate dal fortissimo vento che ha spezzato più volte il gruppo in giornate che dovevano invece essere tranquillamente a favore dei velocisti. Quando il vento ha cominciato a spazzare la corsa, Aru è subito finito nelle retrovie senza più riuscire a recuperare terreno. In sole due tappe il vincitore della Vuelta 2015 ...