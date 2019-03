Tiro a segno | Europei 2019 | Giuseppe Giordano intramontabile! Il bronzo del veterano che

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : Anna Korakaki spreca - Klaudia Bres trionfa nella pistola : E’ la polacca Klaudia Bres a trionfare nella terza finale di giornata degli Europei di Tiro a segno 10 metri in corso ad Osijek (Croazia), con la 24enne capace di conquistare la gara della pistola, al termine di una sfida molto avvincente con la greca Anna Korakaki. A partire meglio è proprio Bres, che supera quota 101 dopo le prime due sessioni, mentre due serie più tardi arriva il sorpasso del bronzo olimpico di Rio 2016 in questa ...

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : Petra Zublasing non va oltre il settimo posto nella carabina - Laura Coman vince dopo lo shoot-off : dopo il sesto posto di Marco Suppini è arrivato un nuovo piazzamento per l’Italia agli Europei di Tiro a segno 10 metri in corso di svolgimento ad Osijek (Croazia) con Petra Zublasing che è giunta settima nella carabina femminile, non confermando l’ottima terza piazza delle qualificazioni. L’altoatesina è apparsa subito in difficoltà, non riuscendo a guadagnare una buona posizione dopo le prime due fasi, pagando a caro prezzo ...

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : Marco Suppini sesto nella carabina - vince il russo Vladimir Maslennikov : Si è da poco conclusa la prima finale seniores degli Europei di Tiro a segno 10 metri in corso ad Osijek (Croazia), con l’Italia subito protagonista grazie al sesto posto del giovane Marco Suppini, settimo dopo le qualificazioni, capace di migliorarsi nell’ultimo atto vinto dal russo Vladimir Maslennikov. Gara tuttavia in salita per l’azzurro, che ha rischiato di uscire già dopo le prime due serie, salvandosi a seguito di un ...

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : Italia in semifinale in due prove a squadre ed in finale nella carabina mista! : Proseguono gli Europei di Tiro a segno da 10 metri in programma ad Osijek, in Croazia, fino a domenica: quinta giornata di gare con i quarti di finale delle prove a squadre e le eliminatorie delle prove miste che hanno regalato gioie ai colori azzurri, infatti due team Italiani sono in semifinale e una coppia azzurra è in finale nella carabina mista. Di seguito tutti i risultati odierni. nella carabina mista va in finale Italia 2 di Petra ...

Tiro a segno - Europei 2019 : Italia scatenata nelle qualifiche! Petra Zublasing - Giordano e il giovane Suppini approdano in finale! : Proseguono gli Europei di Tiro a segno da 10 metri in programma ad Osijek, in Croazia, fino a domenica: quarta giornata di gare con le qualificazioni delle quattro prove individuali della categoria senior. Ottime notizie per l’Italia, con tre azzurri alle finali di sabato e l’ultimo atto sfiorato anche da Sara Costantino nella pistola femminile. Di seguito tutti i risultati odierni. Nella pistola maschile sesto posto complessivo e ...

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : azzurrini fuori ai quarti nelle prove a squadre degli juniores : Proseguono gli Europei di Tiro a segno da 10 metri in programma ad Osijek, in Croazia, fino a domenica: terza giornata di gare con le quattro finali a squadre della categoria junior che non hanno regalato gioie ai colori azzurri, infatti tutti i team italiani sono usciti ai quarti chiudendo tra la quinta e la sesta posizione. Di seguito tutti i risultati odierni. Nella pistola maschile affermazione della Repubblica Ceca, che in finale supera la ...

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : azzurrini fuori dalle finali odierne degli juniores : Proseguono gli Europei di Tiro a segno da 10 metri in programma ad Osijek, in Croazia, fino a domenica: seconda giornata di gare con altre tre finali della categoria junior che non hanno regalato gioie ai colori azzurri, infatti non ci sono stati italiani in grado di giocarsi le medaglie. Di seguito tutti i risultati odierni. Nella pistola maschile affermazione del russo Anton Aristarkhov con 236.5, davanti al bielorusso Abdul-Aziz Kurdzi, ...

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : nelle prime gare degli juniores indietro gli azzurrini : Sono scattati oggi gli Europei di Tiro a segno da 10 metri in programma ad Osijek, in Croazia, fino a domenica: prima giornata di gare con tre finali della categoria junior che non hanno regalato gioie ai colori azzurri, infatti non ci sono stati italiani in grado di giocarsi le medaglie. Di seguito tutti i risultati odierni. Nella carabina maschile affermazione del ceco Filip Nepejchal con 252.0, davanti a due magiari, Zalan Pekler, secondo a ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco De Nicolo strappa il pass nel Tiro a segno : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : l’Italia cerca di conquistare il trono continentale - ma il field è di primo livello : Saranno 10 gli italiani in gara ai prossimi Europei 10 metri nella categoria senior in programma ad Osijek, in Croazia, dal 16 al 25 marzo: queste le scelte del DT della squadra senior Valentina Turisini. Da sottolineare che non ci saranno in palio carte olimpiche, in quanto sarà la prossima rassegna continentale da 10 metri, in programma a Wroclaw, in Polonia, dal 23 febbraio al 3 marzo 2020 ad assegnare due pass per ciascuna specialità ...

