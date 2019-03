Tennis | WTA Miami 2019 | Camila Giorgi subito eliminata Ko all’esordio con la tedesca

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati di giovedì 21 marzo. Andreescu si salva - tutto facile per Kvitova e Bertens : giovedì ricchissimo di partite al Miami Open 2019, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. Dopo l’interruzione per pioggia del giorno prima, finalmente si sono potuti concludere tutti i match di primo turno e si sono giocati anche altri valevoli per il secondo turno del torneo che quest’anno si tiene all’Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins della NFL. Buona la prima, ma quanti rischi, per Bianca Andreescu. La 18enne ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 20 marzo. La pioggia rallenta ancora il programma : La pioggia rallenta il programma del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: dei 19 match di primo turno soltanto dodici vengono completati, tre vengono interrotti e quattro neppure iniziano. Questi ultimi sette match vengono definitivamente rinviati ad oggi e si disputeranno nel pomeriggio italiano. Tra i dodici incontri conclusi c’è la vittoria in tre set della bielorussa Victoria Azarenka sulla slovacca Dominika Cibulkova, mentre la ...

Tennis - ranking WTA : Giorgi prima italiana - Andreescu balza in top 30 : GLI ALTRI MOVIMENTI - Il titolo vinto a sorpresa nel suo primo Premier Mandatory in carriera proietta Bianca Andreescu avanti di 36 posizioni al numero 24 del mondo. Rientra in top-20 Bencic, numero ...

Tennis - ranking WTA : Andreescu in top 30 - Giorgi prima italiana : La canadese, fuori dalle prime 150 a inizio 2019, sale dal numero 60 al numero 24 del mondo. WTA Indian Wells, i risultati LE ALTRE ITALIANE - Dietro Camila Giorgi, guadagna due posizioni Martina ...

Tennis - Ranking WTA (18 marzo) : Naomi Osaka conserva la prima posizione - Camila Giorgi la migliore tra le azzurre : Pochi movimenti nelle prime posizioni della graduatoria femminile del Tennis mondiale. La giapponese Naomi Osaka ha conservato la prima posizione con un totale di 5966 punti e con un buon margine sulla più immediata inseguitrice, la ceca Petra Kvitova a quota 5440. Terza posizione posizione per la rumena Simona Halep (5402), davanti alla tedesca Angelique Kerber (5110), sconfitta nella finale di Indian Wells dalla sorprendente canadese Bianca ...

Tennis - sorteggio WTA Miami 2019 : Camila Giorgi inizierà dal secondo turno - possibile quarto di finale Halep-Serena Williams : Nella tarda serata italiana di ieri, a Miami (Stati Uniti), si è svolta la cerimonia del sorteggio del tabellone femminile del “Miami Open”, torneo WTA Premier Mandatory dotato di un montepremi di 9.035.428 dollari. Un’edizione particolare perché sarà la prima nella nuova sede, ovvero quella dell’Hard Rock Stadium, fortino dei Miami Dolphins, dopo che si era fatta la storia sui celebri campi di Key Biscayne. Ai nastri di ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : Bianca Andreescu è un portento - vince la finale contro Angelique Kerber con la forza di volontà dei suoi 18 anni : L’esplosione se l’aspettavano un po’ tutti, prima o poi: nessuno, però, avrebbe potuto prevederla così fragorosa. Bianca Andreescu, entrata nel torneo di Indian Wells con una wild card, lo vince battendo in finale Angelique Kerber col punteggio di 6-4 3-6 6-4. La canadese, imponendosi sulla tedesca, vince così il proprio primo torneo WTA, si porterà al 24° posto del ranking mondiale da lunedì e soprattutto regala al Tennis la ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : incredibile Bianca Andreescu - è in finale contro Angelique Kerber : Davvero in pochi avrebbero pronosticato, all’inizio del WTA Premier Mandatory di Indian Wells, l’ingresso di Bianca Andreescu in finale. Invece la diciottenne canadese ha definitivamente sancito la propria esplosione battendo l’ucraina Elina Svitolina e andando a giocarsi quella che, finora, è la più importante finale della carriera contro la tedesca Angelique Kerber, che ha superato senza grandi patemi la svizzera Belinda ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : completati i quarti di finale. Vittorie per Belinda Bencic ed Angelique Kerber : Si sono completati i quarti di finale del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: nella notte italiana è scesa in campo la parte alta del tabellone, che ha visto le Vittorie dell’elvetica Belinda Bencic sulla ceca Karolina Pliskova, e della tedesca Angelique Kerber sulla statunitense Venus Williams. Nella prima sfida la svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero 23, supera in tre set la boema Karolina Pliskova, quinta favorita ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : scattati i quarti di finale. Rimonta vincente di Elina Svitolina - out Garbine Muguruza : Sono scattati i quarti di finale del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: nella notte italiana è scesa in campo la parte bassa del tabellone, offrendo due incontri molto diversi tra loro. Nella prima sfida dominio della canadese Bianca Vanessa Andreescu che spazza via la spagnola Garbine Muguruza, mentre nella seconda grande equilibrio tra l’ucraina Elina Svitolina e la ceca Marketa Vondrousova, con la prima che la spunta dopo una ...

Tennis - WTA Guadalajara 2019 : Sara Errani sconfitta al secondo turno : Si ferma al secondo turno il cammino di Sara Errani nel torneo WTA 125K di Guadalajara. La bolognese è stata sconfitta in due set dalla messicana Renata Zarazua, numero 257 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Break della messicana e controbreak di Sarita in apertura di primo set. Errani, però, conferma i suoi continui problemi al servizio e non riesce a vincere neanche un game con lei in battuta. Il ...

Tennis - WTA Guadalajara 2019 : Sara Errani si qualifica per gli ottavi di finale. Sconfitta in due set la rumena Begu : Sara Errani si qualifica per gli ottavi di finale del torneo WTA K125 di Guadalajara. Un bel successo quello dell’attuale numero 234 del mondo, che ha saputo sconfiggere in due set la rumena Irina Camelia Begu, numero 70 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco. Primi tre game del match e altrettanti break, che permettono ad Errani di salire sul 2-1. Sarita allunga fino al 4-1, ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : fuori Osaka e Halep! Le giovani rampanti si prendono la scena - avanti anche Kerber e Muguruza : Sorprese e battaglie a volontà negli ottavi di finale femminili giocati nella giornata appena trascorsa al WTA Premier Mandatory di Indian Wells. Escono di scena le prime due giocatrici del mondo, la giapponese Naomi Osaka e Simona Halep: se l’una manterrà la vetta del ranking mondiale, l’altra scivolerà almeno al terzo posto, e potrebbe scendere ancora in caso di risultati positivi di altre. Il giorno, in terra americana, comincia ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati di lunedì 11 Marzo. Osaka - Pliskova e V.Williams agli ottavi : Si completano i match di terzo turno nel torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells. Qualificazione agli ottavi di finale per la numero uno del mondo, Naomi Osaka, che supera in due set l’americana Danielle Collins. Adesso per la giapponese ci sarà una sfida complicata con la svizzera Belinda Bencic, che ben si è comportata con la russa Ekaterina Alexandrova, la quale non è riuscita a ripetersi dopo la vittoria su Caroline ...