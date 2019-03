Tennis | Masters 1000 Miami 2019 | Marco Cecchinato accede al terzo turno senza giocare

oasport

(Di sabato 23 marzo 2019) Non vedremo in campo nella serata italiana il nostronel secondodeldi(Stati Uniti). Il palermitano (n.16 del mondo), infatti,alroundper effetto del forfait del bosniaco Damir Dzumhur, numero 53 ATP, a causa di un problema alla schiena. L’azzurro quindi affronterà nel prossimo incontro il vincente della sfida fra il belga David Goffin, numero 20 della classifica mondiale e 18 del seeding, e lo spagnolo Pablo Andujar, numero 88 del ranking.raggiunge così Fabio Fognini al, vittorioso in rimonta contro l’argentino Guido Andreozzi, numero 80 ATP, con lo score di 5-7 6-4 6-4.giandomenico.tiseo@oasport.itTwitter: @GiandomatrixClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

