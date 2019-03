Tennis | Masters 1000 Miami 2019 | i risultati di venerdì 22 marzo Thiem e Nishikori

oasport

(Di sabato 23 marzo 2019) Giornata di secondi turni all’ATPdi, che ha visto scendere in campo un buon numero di giocatori di prima fascia, tra cui l’uomo che ad oggi è il re delmondiale, Novak Djokovic.Il serbo esordisce in maniera vittoriosa contro un suo avversario abituale, battuto in ognuna delle cinque occasioni (walkover di Indian Wells 2015 escluso) in cui l’ha affrontato: l’australiano Bernard Tomic, sconfitto per 7-6(2) 6-2. Il prossimo ostacolo è l’argentino Federico Delbonis, vincitore dopo due ore e mezza sull’australiano John Millman per 7-5 3-6 7-6(2).Sono due le grosse sorprese della giornata: la prima porta la firma di Dusan Lajovic, che elimina in rimonta, per 2-6 6-2 6-3, il giapponese Kei, numero 5 del tabellone, e si ritrova ora a giocare contro Nick Kyrgios, che scherza per un po’ con il kazako Alexander ...

