Tennis | Masters 1000 Miami 2019 | Fognini si sblocca! Battuto in tre set l’argentino

(Di sabato 23 marzo 2019) Dopo cinque sconfitte consecutive, Fabioritrova la vittoria nel circuito maggiore e lo fa soffrendo ed in rimonta nel match di secondo turno aldi. Ilta di Arma di Taggia ha sconfitto in tre set l’argentino Guido Andreozzi, numero 80 del mondo, con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 dopo due ore e venticinque di gioco.non vinceva un match addirittura dal secondo turno degli Australian Open, quando si impose in tre set sempre su un altro argentino, quella volta Leonardo Mayer.Il primo game della partita è da dimenticare per il ligure e i fantasmi del precedente ko con Albot ad Indian Wells cominciano a venire fuori., però, li scaccia via subito con il controbreak immediato ed un game al servizio tenuto a zero. L’inerzia della partita è a favore del numero quindici del seeding ed arriva anche il break in favore dell’azzurro ...

