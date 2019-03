TAP Air Portugal | nuovo collegamento Napoli-Lisbona

Parigi-Nizza 2019 : Ion Izagirre vince in solitaria l’ultima TAPpa. Egan Bernal difende la maglia gialla dall’attacco di Nairo Quintana : Epilogo ricco di emozioni per la Parigi-Nizza 2019. l’ultima tappa della 77ma edizione della Corsa del Sole viene vinta dallo spagnolo Ion Izagirre, che con un attacco perfetto sull’ultima salita, va ad imporsi in solitaria sul traguardo di Nizza. La maglia gialla viene invece conquistata dal colombiano Egan Bernal, che riesce a difendere il simbolo del primato da Nairo Quintana, che ha oggi provato il tutto per tutto con un’azione da ...

Parigi-Nizza oggi (11 marzo) - seconda TAPpa Les Bréviaires-Bellegarde : percorso e favoriti. Programma - orari e tv : seconda giornata e seconda frazione in Programma per la Parigi-Nizza 2019, corsa a tappe che si svolge in Francia e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi di questa prima parte di stagione. Dopo lo spettacolare arrivo a ranghi compatti di ieri, con la vittoria dell’olandese Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), nuova occasione oggi per le ruote veloci. Per gli uomini di classifica si profila invece un’altra frazione ...

Scherma – Coppa del Mondo : il Fioretto fa TAPpa al Cairo - gli azzurri in gara : Scherma: la Coppa del Mondo di Fioretto fa tappa al Cairo, 24 azzurri in pedana Il Fioretto mondiale fa tappa a Il Cairo. La capitale egiziana accoglie infatti nel fine settimana sia la tappa di Coppa del Mondo maschile che quella femminile. Un ‘combined’ atipico perché vedrà lo svolgimento in contemporanea della tre giorni per le due specialità. Si inizia con le fasi a gironi di entrambe le gare, a cui seguiranno gli assalti ...

I 'Ferragnez' sul TAPpeto rosso del party di Vanity Fair : Lo scorso anno aspettava l’arrivo del figlio Leone, e per questo era stata costretta a declinare l’invito. Ma questa volta non è mancata alla festa organizzata da Vanity Fair, l’after party più 'cool' del momento - organizzato come consuetudine dopo la cerimonia degli Oscar - che si è tenuto a Los Angeles, tra il Beverly Hills City Hall e il Wallis Annenberg Center. Stiamo parlando di Chiara Ferragni, la fashion blogger numero uno al mondo, ...

Tour Colombia 2019 – Nairo Quintana vince l’ultima TAPpa - a Miguel Angel Lopez il successo finale : Nella tappa regina del Tour of Colombia 2019, Nairo Quintana non lascia scampo ai propri avversari precedendo Sosa e Lopez, con quest’ultimo che vince la generale Il Tour Colombia 2019 si conclude con la vittoria finale di Miguel Angel Lopez, riuscito grazie al terzo posto ottenuto nell’ultima tappa a scalzare Julian Alaphilippe dalla prima posizione della classifica generale. Un successo maturato negli ultimi quattro ...

Tour Colombia 2019 : Nairo Quintana dà spettacolo nell’ultima TAPpa - Miguel Angel Lopez si prende la generale : Un epilogo spettacolare e ricco di colpi di scena per il Tour Colombia 2.1. L’ultima tappa, nonché la più attesa, ha visto i grandi favoriti darsi battaglia con scatti e controscatti sulla dura salita finale dell’Alto de las Palmas. Il protagonista odierno è Nairo Quintana, che nonostante una caduta nel finale a causa di un tifoso, riesce a vincere in solitaria con un attacco perfetto nell’ultimo chilometro. Seconda posizione per il giovane ...

Pentathlon - ecco i convocati per la TAPpa di Il Cairo della World Cup 2019 : La FIPM – Federazione Italiana Pentathlon Moderno ha emesso le convocazioni in vista della prima tappa della World Cup 2019, che si disputerà a Il Cairo, Egitto, dal 25 febbraio al 4 marzo 2019 e che sancirà il via ufficiale della stagione. Sono stati convocati per la gara individuale: De Luca Riccardo (CS Carabinieri), Petroni Pierpaolo (CS Carabinieri), Parisi Giuseppe Mattia (CS Carabinieri), Cicinelli Matteo (CS Carabinieri), Frezza ...

TAP Air Portugal cresciuta nel 2018 di oltre il 10% : circa 16 milioni i passeggeri : Con Tap nel 2018 hanno volato un totale di 15,8 milioni di passeggeri, facendo registrare alla compagnia aerea leader in Portogallo una crescita del 10,4% rispetto all'anno precedente, ben al di sopra ...