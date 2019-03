Sy resta in carcere | Può farlo ancora

Scuolabus incendiato : per il Gip - Sy ha simulato problemi psichici e resta in carcere : Il gip di Milano, Tommaso Perna, ha convalidato l'arresto di Ousseynou Sy, l'uomo che il 20 marzo scorso ha dirottato un bus con a bordo una scolaresca di Crema e poi gli ha dato fuoco. L'atto di convalida è stato depositato stamattina: il magistrato ha disposto la custodia cautelare nel carcere di San Vittore. Il gip ha confermato le accuse di strage, incendio, sequestro di persona e resistenza con finalità di ...

Terrore sul bus - la versione di Sy : “Sentivo le voci dei bimbi africani”. resta in carcere : «Erano parecchi giorni che sentivo nella mia testa le voci dei bambini africani morti che mi chiedevano di fare un gesto eclatante a livello mondiale. E così l’ho fatto: ho sequestrato gli alunni sul pullman, ma non li avrei mai uccisi»....

Inchiesta 'Kerkent' ad Agrigento - il boss Massimino resta in carcere : Antonio Massimino deve rimanere in carcere . quanto deciso dai giudici del Riesame. Per l'accusa, il cinquantunenne capomafia di Villaseta avrebbe messo in piedi la nuova famiglia mafiosa dopo avere ...

Adescava bimbe online - pedofilo resta libero perché affetto da nanismo : “Carcere non adeguato” : Per oltre un anno ha creato falsi profili sui social per adescare bambine online e convincerle a inviare foto di nudo ma dopo la condanna per pedofilia resta ancora a piede libero e potrebbe evitare addirittura il carcere perché la sua condizione è giudicata non compatibile con una detenzione in un penitenziario. È la storia di un 21enne australiano, Daniel James Knuth, per il quale i giudici stanno ancora valutando un carcere adatto per ...

De Vito arrestato - è il primo M5s a finire in carcere. I vertici : 'Di Roma non ti puoi fidare' : ... indagato nell'affaire, i vertici M5S e i probiviri resero la vita molto difficile: ritiro dei galloni di capogruppo, sospensione immediata e di fatto emarginazione politica. L'arresto per corruzione ...

