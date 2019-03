Sventato furto all' Istituto Tecnico Gagliardi di Ragusa

Sventato dai carabinieri furto in villa - recuperata auto rubata : Chieti - I carabinieri del nucleo investigativo di Chieti hanno Sventato un furto in villa in una zona periferica del capoluogo in cui vi sono diverse abitazioni isolate. Il fatto è avvenuto la sera di martedì scorso quando una pattuglia, impegnata nel controllo del territorio, ha notato una Mercedes Classe C ferma e con il motore acceso dalla quale a un certo punto è sceso un uomo che ha scavalcato il cancello ...