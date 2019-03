Supernatural chiude con la prossima quindicesima stagione

blogo

(Di sabato 23 marzo 2019)Quindici anni possono bastare.Almeno così la pensano dalle parti di, The CW e Warner Bros che con largo anticipo hanno annunciato come lasarà l'ultima per la storica serie tv con Jared Padalecki e Jensen Ackles. Una serie tv capace di attraversare le diverse ere della rete su cui va in onda, nata sul canale che si chiamava WB poi diventato The CW dopo la fusione con UPN.con lapubblicato su TVBlog.it 23 marzo 2019 09:34.

