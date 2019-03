Sui social spopola Bugliano | il comune fake che fa divertire Twitter

Raz Degan Sui social la foto con il padre è boom di like : Raz Degan manda in visibilio i follower su “Instagram” ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme ai fratelli e al padre, finalmente tutti insieme dopo 16 anni. La foto è stata molto apprezzata dai follower tanto da arrivare a quasi 20mila like in poco tempo. I fan dell’attore israeliano non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra i 4: il fascino e la bellezza sembrano proprio essere di famiglia. E i complimenti non sono mancati: ...

Sonia Bruganelli - tutto quello che non le perdonano Sui social : Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli al Tennis&Friends a RomaPaolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli al Tennis&Friends a RomaPaolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli al Tennis&Friends a RomaPaolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli al Tennis&Friends a RomaPaolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli al Tennis&Friends a RomaPaolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli al Tennis&Friends a RomaPaolo Bonolis e la ...

Belen Rodriguez/ Video : sexy poliziotta Sui social prima del ritorno a Colorado : Belen Rodriguez sexy poliziotta sui social prima del ritorno sul palco di Colorado: il Video della showgirl argentina fa impazzire tutti.

Miley Cyrus - per la postar è già estate : nudo integrale Sui social per la gioia dei fan : La primavera è ufficialmente iniziata ieri sera, ma per Miley Cyrus sembra già essere arrivata l'estate. La popstar e attrice, divenuta famosa in tutto il mondo ancora adolescente...

Stash dei The Kolors preso di mira Sui social : “Mi augurano la morte” : I The Kolors posticipano il club tour di aprile: i fan impazziscono e si accaniscono contro Stash Per motivi legati ai prossimi impegni televisivi i The Kolors si sono visti costretti a posticipare le 4 date di aprile del loro club tour. La notizia, proprio oggi, è stata comunicata sui social e sui canali ufficiali […] L'articolo Stash dei The Kolors preso di mira sui social: “Mi augurano la morte” proviene da Gossip e Tv.

'Sono in questura - ora mi portano in galera' : pubblica Sui social il selfie dell'arresto : Appicca un incendio e viene arrestato: si fa un selfie in questura e lo comunica all'intero mondo 'social' di Facebook. Protagonista Sergio Verzi, 50enne di Cortina d'Ampezzo, Belluno, , già titolare del pub 'Carrera' dell'omonima via in pieno centro a Belluno e già noto alle forze dell'...

Barcellona - la nuova maglia potrebbe essere a quadri. Sui social i tifosi non ci stanno : La nuova maglia casalinga del Barcellona per la stagione 2019-2020 potrebbe essere realtà, ma già da ora le cose non sembrano mettersi nel modo migliore. Secondo quanto rivelato dal canale Footy ...

Lgbt - ragazzi leggono i messaggi scritti Sui social : “Non fa ridere”. La campagna Arcigay contro l’hate speech : Si intitola “Non fa ridere” la campagna social lanciata da Arcigay lancia per contrastare il discorso d’odio on line (hate speech), in particolare quello che maschera omofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia con il velo dell’ironia, in modo da renderli socialmente accettabili e perfino virali sul web. L’iniziativa è inserita all’interno del progetto europeo Accept realizzato da Arcigay assieme alla Fondazione Bruno Kessler di Trento e che ha ...

Video-denuncia Sui social : : E' diventato virale nel giro di pochi minuti il video, postato su Facebook, in cui una giovane musulmana racconta di essere stata aggredita su un autobus a Torino perché indossava il velo. "Eravamo ...

Sebastian Frey e il racconto shock Sui social : "Stavo per morire" : L'ex portiere di Parma, Inter, Fiorentina e Genoa ha confessato sul suo profilo Instagram il terribile momento vissuto nelle...

Jessica Simpson mamma per la terza volta : l’annuncio Sui social : Jessica Simpson: è nata la terza figlia Birdie Mae Jessica Simpson ha accolto tra le sue braccia la terza figlia, la piccola Birdie Mae. È stata la stessa cantante a darne l’annuncio su Instagram, con una splendida foto che ritrae la piccola con la sorellina, Maxwell Drew di 6 anni. “Siamo così felici e orgogliosi di annunciare […] L'articolo Jessica Simpson mamma per la terza volta: l’annuncio sui social proviene da ...

Lady Gaga : questo aggiornamento Sui social fa pensare a un grande annuncio imminente : #LG6 is coming? The post Lady Gaga: questo aggiornamento sui social fa pensare a un grande annuncio imminente appeared first on News Mtv Italia.

NBA - James Harden 'ubriaca' Kent Bazemore - e lui Sui social... : Nella gara che lo ha visto aggiungere gli Atlanta Hawks " l'unica squadra che gli mancava tra quelle a cui quest'anno ha rifilato almeno 30 punti, aveva chiuso a quota 28 nell'unico precedente, a fine ...

Diffuso illegalmente il nuovo singolo di Laura Pausini. Lo sfogo Sui social : prevista venerdì l'uscita di " In questa nostra nuova casa ", l'ultima fatica discografica di Laura Pausini . Si tratta del nuovo singolo che anticipa l'uscita dell'album e che viene eseguito insieme ...