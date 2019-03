Sui cambiamenti climatici Angela Merkel sta con Visegrad

"La famiglia è l'unica cosa che ci salva nonostante tutto. I cambiamenti climatici? È come se l'uomo volesse Suicidarsi' : Oggi viviamo nel mondo della comunicazione tecnologica più avanzata possibile, ma questa wi-fi tra vivi e morti esiste da più di tremila anni ed è potentissima, forse, dell'ultimo smartphone che ...

"La famiglia è l’unica cosa che ci salva nonostante tutto. I cambiamenti climatici? È come se l'uomo volesse Suicidarsi" : "Magari si potesse misurare il dolore umano con numeri chiari e non con parole incerte, magari ci fosse un modo di sapere quanto abbiamo sofferto e magari il dolore fosse materiale e misurabile. Il dolore – scrive Manuel Vilas nel suo primo libro pubblicato in Italia, "In tutto c'è stata bellezza" (Guanda, trad.ne di Bruno Arpaia) - non è assolutamente un impedimento alla gioia, perché, è legato alla ...

Crozza e il discorso Sui cambiamenti climatici : “Greta Thunberg ha fatto il cu*** ai grandi della Terra. Zingaretti nemmeno in tre vite” : Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, il pungente monologo di Maurizio Crozza che con la consueta ironia analizza i Fridays for Future, le manifestazioni contro il cambiamento globale che ha coinvolto i giovani di tutto il mondo: “Oh, ragazzi… che sarà mai, per un po’ di gas serra non è mai morto nessuno. Abbiamo ancora 2 anni, calma. E poi magari s’aggiusta tutto”. Video Nove L'articolo Crozza e ...

Maltempo Friuli - Scoccimarro : “Al via a task force Sui cambiamenti climatici” : “Gli eventi di Maltempo come quello occorso in autunno non sono fatti episodici ma problematiche nuove da affrontare per tempo. Per questo abbiamo deciso di lavorare in sinergia e mettere in campo per la prima volta una task-force sui cambiamenti climatici”. Lo ha annunciato l’assessore della Regione Friuli Venezia Giulia all’Ambiente e energia, Fabio Scoccimarro, intervenendo oggi a Tolmezzo alla presentazione del Piano ...

Clima - Emiliano : “L’impegno Sui cambiamenti è importante per l’umanità” : “Da parte dell’Unione europea, questo è il più ambizioso tentativo di riprendere in mano il primato della politica rispetto alle innumerevoli tensioni che dentro le società, soprattutto quelle consumistiche ed occidentali, contrastano la visione del futuro. Ho ascoltato con grande attenzione tutti i relatori. L’impegno politico sui cambiamenti Climatici è di particolare importanza anche perché è rappresentativo di un’idea ...