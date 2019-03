Stadio della Roma | nel mirino degli investigatori gli incontri “segreti” tra

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) Le società dei fratelli Toti e la Eurnova di Luca Parnasi. Interessi che si incrociano da sempre, nell’alveo del panorama edileno. Anche dopo gli arresti del giugno 2018, quando Parnasi viene arrestato e la Procura disvela il giro di corruzione presente dietro l’affare sullodell’As. L’operazione dei carabinieri “Congiunzione astrale”, che ha portato in carcere fra gli altri, l‘ormai ex presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito, svela un incontro fra Pierluigi Toti, indagato, e il nuovo amministratore delegatoEurnova “deparnasizzata”, Giovanni Naccarato, il consulente dall’importante curriculum chiamato dai sopravvissutisocietà co-proponente dell’impianto di Tor di Valle come garanzia, davanti alle istituzioni, dell’operazione.Naccarato, allo stato, non risulta indagato, come non lo è la Eurnova Spa in qualità persona giudica. ...

