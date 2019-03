Stadio della Roma | l’amministratore delegato di Acea indagato per corruzione

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) Èperl’amministratoredi, Stefano Donnarumma, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di Marcello De Vito, ex presidente M5s dell’assemblea capitolina rinchiuso a Regina Coeli perché accusato di aver intascato tangenti per ‘facilitare’ alcuni progetti di tre costruttorini.L’accusa nei confronti di Donnarumma è è legata a due sponsorizzazioni, da 25mila euro ciascuna, chefece per dei concerti di Natale nel 2017 e 2018 e che si tennero presso l’Auditorium di viaConciliazione.L'articolo, l’amministratorediperproviene da Il Fatto Quotidiano.

UEFAcom_it : ?? Sound ON ?? ?? Tifosi della #Juventus, godetevi il SIUUU del vostro stadio ?? #UCL @juventusfc - juventusfc : Sarete allo stadio per le #JuventusWomen? Non perdete una visita allo #JuventusMuseum! Oggi e domani, se avete il b… - Agenzia_Ansa : Stadio della Roma, indagato l'assessore allo sport del Campidoglio, Daniele #Frongia #ANSA -