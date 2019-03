Simone Origone oro mondiale della velocità

Sci velocità - Simone Origone Campione del Mondo! Apoteosi azzurra a Vars - sesto sigillo da urlo. Bronzo per Valentina Greggio : Simone Origone si è laureato Campione del Mondo di sci velocità! A Vars (Francia), dove prima di oggi aveva già conquistato due titoli iridati e vinto quattro gare di Coppa del Mondo, l’azzurro si è messo al collo il sesto oro mondiale della sua infinita carriera a sei anni di distanza dall’ultima volta. Il 39enne ribadisce di essere un’autentica icona di questo sport imponendosi con 228,862 km/h e demolendo letteralmente la ...

Simone Origone Campione del Mondo a Vars! Sesto titolo iridato per l’azzurro nello sci di velocità : Simone Origone torna Campione del Mondo a Vars: per l’azzurro è la sesta medaglia d’oro in carriera nello sci di velocità, sei anni dopo l’ultimo successo Spettacolo azzurro a Vars! Il Campione di casa, Simone Origone, nella pista dove aveva già vinto 2 titoli mondiali, 4 gare di Coppa del Mondo e battuto per 4 volte il record del mono del chilometro lanciato (poi strappato dal fratello Ivan), lo sciatore azzurro si ...

Sci velocità – Mondiali di Vars : Simone Origone al comando dopo la prima run - Greggio terza tra le donne : L’azzurro sfreccia a più di 210 chilometri orari, è in testa dopo la prima run ai Mondiali di Vars. Valentina Greggio terza tra le donne Si è presentato a Vars da leader della Coppa del mondo dopo aver vinto le ultime due gare di Idre Fjall, è stato il più rapido già in allenamento, poi Simone Origone non ha avuto rivali neppure nella prima run dei Mondiali. L’azzurro cinque volte oro iridato dal 2005 al 2013 punta a tornare ...

Sci velocità - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia - Simone Origone e Valentina Greggio a caccia del titolo : I Mondiali 2019 di sci velocità andranno in scena a Vars (Francia) il 22-23 marzo. L’Italia si presenterà in terra transalpina con grandissime ambizioni e con cinque azzurri in grado di puntare alle medaglie: Simone Origone si presenta da leader della classifica generale di Coppa del Mondo e ha vinto il titolo iridato per ben cinque volte consecutive dal 2005 al 2013 mentre il fratello Ivan si impose nel 2015; Valentina Greggio ha invece ...

Sci velocità - Coppa del Mondo 2019 : Simone Origone firma il bis a Idre Fjall - Valentina Greggio seconda : Simone Origone è incontenibile e vince la seconda gara consecutiva nella Coppa del Mondo 2019 di sci velocità. L’azzurro si è imposto a Idre Fjall (Svezia) con 177,79 km/h e ha messo in cassaforte il 41esimo sigillo in carriera grazie al quale rafforza il primo posto in classifica: ora ha 40 punti di vantaggio sull’austriaco Manuel Kramer che oggi ha concluso al terzo posto (175,33 km/h) alle spalle del francese Simon Billy (176,12 ...

Sci velocità - Coppa del Mondo Idre 2019 : vittorie per Simone Origone e Valentina Greggio : Doppia vittoria italiana nella tappa di Coppa del Mondo di sci velocità di Idre (Svezia): il maltempo ha costretto gli organizzatori ad annullare semifinali e finali e ad ufficializzare la classifica dopo la terza run di ieri, dove erano in testa i nostri Simone Origone e Valentina Greggio. Per Simone Origone si tratta della 40ma vittoria in carriera nel circuito maggiore, che vale all’azzurro anche la testa della classifica generale con ...