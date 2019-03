Serie B | Lecce esagerato | sette gol e terzo posto solitario

DIRETTA LECCE ASCOLI/ Streaming video DAZN : occasione ghiotta per entrambe - Serie B - : Serie B, DIRETTA LECCE ASCOLI : cronaca live della partita di recupero in Serie B, che riparte dal 1' minuto. Segui la partita in DIRETTA Streaming video .

Serie B : vola il Palermo - frena il Verona - pareggia il Lecce : La Serie B è un campionato lungo ed imprevedibile e, quando mancano 10 giornate dalla fine, la classifica è più incerta che mai, sia in testa che in coda. Il Brescia capolista in questa giornata ha riposato, ma nonostante non abbia giocato, resta in testa e vede avvicinarsi solo il Palermo. Anche in questa giornata non sono mancate le sorprese. Il Brescia vede la A vicina, il Palermo vince Il Brescia di Corini vede la A sempre più vicina e, ...