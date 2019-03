Scopriamo il nuovo tracciato di Nitros Oxide in un nuovo video di Crash Team Racing

Scopriamo le dinamiche di Yoshi's Crafted World in un nuovo filmato di gioco : Yoshi's Crafted World si presenta in un nuovo video gameplay condiviso da Gonintendo, e nel quale possiamo apprezzare delle nuove sequenze di gioco con lo Skelesaurus Wrecks Chase.Il filmato , della durata di ben 30 minuti, ci permette di vedere una panoramica del gioco tra meccaniche platform a scorrimento orizzontale e grafica digitale.Riportiamo di seguito la descrizione del gioco ripresa da Nintendo:Leggi altro...

Scopriamo le abilità soprannaturali in Control con un nuovo video gameplay : Control , sparatutto in terza persona sviluppato da Remedy Entertainment, ci metterà nei panni di un personaggio capace di Control lare poteri soprannaturali , ma di che genere?Per scoprirlo, Game Informer è riuscito a intervistare il director del gioco, Mikael Kasurinen, durante una seduta di gioco proprio davanti a Control . Nel video riportato di seguito possiamo dunque avere un assaggio delle abilita che potremo Control lare, e in sottofondo ...

Scopriamo quanto Sekiro : Shadows Die Twice sappia essere brutale in un nuovo video gameplay : In occasione di un evento al Taipei Game Show Sony ha presentato un nuovo interessante video gameplay di Sekiro: Shadows Die Twice, nel quale possiamo avere un assaggio di quanto il titolo possa essere maestosamente brutale, riporta Twinfinite.Il filmato mostra un livello demo comprendente un sacco di brutali scontri con nemici e ufficiali impegnativi, per concludere il tutto con una battaglia piuttosto impegnativa contro un boss. Novità ...