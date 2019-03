Sconfitta dalla Turchia | la Federcalcio albanese esonera il ct Panucci

Inizio flop per Cannavaro : Cina Sconfitta 1-0 dalla Thailandia : Thailandia vittoriosa contro la Cina di mister Fabio Cannavaro, il quale è caduto alla prima da Ct della Nazionale La Cina è stata battuta 1-0 dalla Thailandia nella semifinale della Coppa di Cina. Un Inizio negativo per il nuovo ct ad interim Fabio Cannavaro nella prima delle due gare in programma nella China Cup al posto di Marcello Lippi, rimasto comunque come consulente. La squadra guidata dall’ex capitano azzurro, che è rimasto ...

Sconfitta Juve - il Genoa esce indenne dalla doppia sfida contro i bianconeri : l’ultima volta c’era… Icardi : Prima Sconfitta stagionale per la Juve, che ieri è caduta a Marassi per 2-0 contro il Genoa a seguito delle segnature dell’ex Sturaro e di Pandev. Resta ben saldo il primo posto nonostante la vittoria del Napoli e, forse anche per questo, lo stop non sembra aver lasciato grosse scorie in casa bianconera, anche in virtù dell’impresa in Champions ancora fresca. Ma il Genoa si gode chiaramente il momento, potendosi tra ...

Italia Sconfitta dalla Francia : Italia-Francia 14-25, 6-10, in una partita dell'ultima giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby, giocata all'Olimpico. Per gli azzurri è la 22ª sconfitta consecutiva nel torneo, chiuso anche in ...

Basket - Dal caso-Nunnally al caso-Pozzecco : Sassari passa dalla Sconfitta sul campo contro Cremona allo 0-20 a tavolino : Da James Nunnally a Gianmarco Pozzecco: la differenza è che questa volta il risultato sul campo non viene ribaltato e la classifica non cambia, perché è soltanto il punteggio ad essere modificato. Lo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : fiorettisti azzurri terzi a Il Cairo. Italia Sconfitta dalla Francia in semifinale : La squadra azzurra di fioretto maschile non si ripete dopo il successo di Tokyo e chiude al terzo posto nella tappa a Il Cairo. Gli azzurri (Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Alessio Foconi ed Andrea Cassarà) sono stati sconfitti per 45-41 dalla Francia in semifinale e poi hanno superato nella finalina la Corea del Sud con il punteggio di 45-35. La vittoria alla fine ai soliti Stati Uniti, che hanno dominato la finale contro i transalpini, ...

Clamoroso a Cagliari - l'inter esce Sconfitta dalla Sardegna Arena 2-1 : Dopo gli eventi non troppo favorevoli alla causa, l'inter di Luciano Spalletti era chiamata a dare una prova di forza nella trasferta di Cagliari ma così non è stato. Questa sconfitta pesa e non poco visto che domani con un'eventuale vittoria il Milan potrebbe portarsi al terzo posto. Cronaca della sfida E' probabilmente la partita più bella del Cagliari in questa stagione finora e lo si deduce dal modo in cui entrano in campo gli undici di ...

Curling - Mondiali Junior 2019 : Italia Sconfitta anche dalla Cina. Gli azzurrini chiudono all’ultimo posto in classifica : Si chiude con una sconfitta il cammino dell’Italia ai Mondiali Junior di Curling a Liverpool (Canada). La squadra azzurra composta dallo skip Luca Rizzolli e da Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi è stata superata 8-6 dalla Cina. I nostri portacolori chiudono così all’ultimo posto in classifica il round robin con una vittoria e otto sconfitte. Una partita iniziata in salita per gli azzurrini, che subiscono due punti nel ...

Curling - Mondiali juniores 2019 : settima Sconfitta per l’Italia - azzurrini battuti dalla Germania : Arriva la settima sconfitta per l’Italia ai Mondiali di Curling juniores che si stanno disputando a Liverpool (Canada). Gli azzurrini sono stati travolti dalla Germania per 10-5 e rimangono all’ultimo posto in classifica. I teutonici hanno indirizzato la contesa piazzando quattro punti nel primo e nel terzo end. Sotto 8-1, il nostro quartetto ha cercato una disperata rimonta: Luca Rizzolli, Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e ...

Calcio - il Pro Piacenza escluso dalla Serie C dopo la Sconfitta 20-0 contro il Cuneo : Il Pro Piacenza è stato escluso dal campionato di Serie C di Calcio, dopo l’incredibile sconfitta di ieri per 20-0 contro il Cuneo. Una partita surreale in cui il Pro Piacenza si era presentato in campo con soli 7 calciatori, un tentativo disperato per evitare l’esclusione automatica dopo la quarta gara saltata. Una figuraccia che è stata però inutile, visto che oggi il giudice sportivo della Lega Pro ha decretato “l’esclusione del Pro Piacenza ...

Curling - Mondiali juniores 2019 : Italia Sconfitta dalla Svizzera - secondo ko per gli azzurrini : Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia ai Mondiali juniores di Curling che si stanno disputando a Liverpool (Canada). Gli azzurri, che erano stati battuti dalla Nuova Zelanda all’esordio, si sono dovuti arrendere contro la Svizzera per 7-6 al termine di un incontro particolarmente combattuto. Luca Rizzolli, Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi si erano trovati sotto per 5-2 a metà partita (micidiali i tre ...

Fed Cup – Tathiana Garbin spiega la Sconfitta dell’Italia : “Giorgi tradita dalla tensione - ma Bencic ha giocato meglio” : Tathiana Garbin ha parlato della sconfitta dell’Italia nella sfida di Fed Cup contro la Svizzera: la capitana azzurra ha giustificato il doppio ko della Giorgi a causa della troppa tensione e voglia di far bene Weekend amaro per l’Italia di Fed Cup. Le azzurre sono state annichilite dalla Svizzera, capace di imporsi per 3-0 ottenendo 3 successi in altrettanti singolari. Se per Sara Errani, sconfitta all’esordio da Belinda ...

Sampdoria - dalla Sconfitta con il Napoli al dubbio a sinistra : le ultime VIDEO : Non ci sarà Murru, squalificato: con chi lo sostituirà Giampaolo? E Gabbiadini sarà finalmente titolare? Le ultime per quanto riguarda il mondo blucerchiato nel VIDEO con l'inviato di Calciomercato.

VOLLEY / Consar Sconfitta in casa dalla Calzedonia Verona : ... nel muro-difesa abbiamo toccato molti palloni però conta metterla a terra e loro hanno un giocatore, Kaziyski, che ancora è tanta roba e un Boyer che su palla alta è tra i migliori al mondo. Mi ...