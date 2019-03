Sciopero dei piloti confermato per lunedì 25 marzo A terra quasi 100 voli Alitalia

Sciopero clima - Scoccimarro : “Straordinaria risposta dei giovani” : “L’argomento clima e’ prioritario per tutti noi e riscontrare l’eccezionale risposta da parte dei giovani, chiamati a testimoniare volonta’ e impegno per una causa comune, e’ motivo di orgoglio e speranza rispetto alle azioni di tutela e prevenzione che anche la Regione ha convintamente avviato”. Lo ha affermato oggi a Pordenone l’assessore all’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio ...

AIGAE : “Si abbassano in Italia i livelli delle acque dei laghi. Abbiamo detto si ed aderiamo allo Sciopero mondiale per l’ambiente” : “AIGAE partecipa a questo sciopero per l’Ambiente per una serie di motivi: c’è l’ambiente e ci sono i giovani. Proprio oggi sono scesi nelle piazze centinaia di migliaia di giovani per sottolineare l’importanza di quanto sia sentito questo tema. AIGAE è chiaramente al loro fianco. In Italia i laghi si stanno abbassando perché se cambia il clima diminuiscono le precipitazioni ed il livello delle acque diminuisce e si innescano una serie di ...

Sciopero clima - la protesta degli apicoltori a Firenze : “Le api sono in grande crisi a causa dei cambiamenti climatici” : Hanno manifestato con le tute gialle e le maschere, portando in piazza anche i figli, vestiti da ape. A Firenze, gli apicoltori e le apicoltrici sono scesi in piazza per unirsi allo Sciopero del clima. “Siamo i testimoni dei cambiamenti climatici con il nostro lavoro”, spiega Lorenzo Lander, 39 anni, apicoltore da quasi una decade. “Le api sono un campanello di allarme fondamentale, se stanno male tutto l’ecosistema ...

Sciopero clima - trentamila persone in piazza a Milano : “Non ci bastano le parole dei governi - vogliamo fatti” : Oltre trentamila persone sono scese in piazza questa mattina a Milano nella giornata mondiale dello Sciopero climatico. Un corteo colorato guidato dagli studenti, ma che ha visto la partecipazione di tanti genitori e professori: “Siamo ragazzi ma siamo consapevoli dei problemi del nostro pianeta. Non ci bastano le parole dei governi, vogliamo fatti, perché non c’è un pianeta B. L'articolo Sciopero clima, trentamila persone in piazza a Milano: ...

Porto - revocato lo Sciopero dei camalli della Culmv. I sindacati : 'Attendiamo l'incontro con l'Autorità portuale' : Genova - revocato lo sciopero della Culmv indetto per domani, 15 marzo, che avrebbe riportato in piazza, dopo oltre dieci anni di pace sulle banchine, i camalli genovesi . I sindacati hanno annullato ...

Costruzioni : domani Sciopero generale dei lavoratori del settore : ... andremo al confronto con la piattaforma alla base dello sciopero generale unitario di domani, sciopero che a questo punto diventa ancora più importante per sostenere le proposte del mondo del lavoro,...

Il Coordinamento dei genitori democratici aderisce allo Sciopero per il clima : Il movimento 'Fridays For Future', che nasce per esercitare una pressione dal basso affinché il tema del clima sia finalmente posto al centro dell'agenda politica ed economica, ha il condivisibile ...

Roma - Sciopero dei dipendenti del Gruppo Engineering : sciopero per l'intera giornata dei lavoratori del Gruppo Engineering che hanno dato vita a un presidio nei pressi dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. La protesta è stata appoggiata da Fim, ...

Scuola - lezioni a rischio martedì 12 marzo per lo Sciopero dei docenti contro il precariato : sciopero di docenti e personale ATA domani, martedì 12 marzo: le lezioni potrebbero essere a rischio in tutta Italia per la protesta indetta dai sindacati FLCGIL, Cisl e UIL contro il precariato del comparto Scuola. Si tratta del secondo sciopero del mese di marzo, che precede quello degli studenti contro i cambiamenti climatici in programma venerdì 15 marzo.Continua a leggere

Sciopero dei lavoratori delle costruzioni - il Pd : «Siamo al loro fianco» : ... per chiedere interventi per la ripresa dell'occupazione e progetti di ampio respiro per il rilancio dell'economia».

Il PD di Ravenna appoggia lo Sciopero dei lavoratori delle costruzioni : ... per chiedere interventi per la ripresa dell'occupazione e progetti di ampio respiro per il rilancio dell'economia.'

Lo Sciopero dei trasporti paralizza Napoli : chiuse funicolari e metropolitana : chiuse la funicolare centrale e linea 1 della metropolitana, stessa situazione alla Circumflegrea, Circumvesuviana, Cumana e linea Piedimonte Alife, linea 2 della metro a singhiozzo, cinquanta per ...

Sciopero dei trasporti per la Festa della donna : si fermano bus - treni e aerei : L'8 marzo si preannuncia un venerdì nero per i trasporti a causa dello Sciopero indetto da Confederazione Unitaria di base e...

Il deposito dei libri chiuso per Sciopero - librerie senza rifornimenti. Anche a Bergamo : Il blocco della "Città del libro" sta difatti paralizzando il mondo editoriale: le case editrici stanno ritardando l'uscita delle novità, e si scusano sui siti,, mentre le librerie non stanno ...