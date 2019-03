Sci di fondo | Mass Start Québec City 2019 | Johannes Klaebo ipoteca la Coppa del Mondo!

oasport

(Di sabato 23 marzo 2019)mette le mani sulladel Mondo. Il fenomeno norvegese vince la 15 kma tecnica classica dibattendo in volata, con il tempo di 36’10″9, il canadese Alex Harvey (all’ultima sua gara, ragion per cui è acclamato dalla folla) di 8 decimi e il connazionale Didrik Toenseth di 1″3. Con questo risultatoguadagna anche più di 45 secondi su Alexander Bolshunov (settimo e sfortunato) in vista dell’inseguimento di domani, oltre a stabilire in 42 punti il divario che intercorre tra i due rivali. Ottimo quarto posto per Francesco De Fabiani, bravo a interpretare correttamente la gara e a finire a 1″6 da, mentre è quinto Sjur Roethe a 2″5.I primi minuti di gara procedono senza particolari scossoni, con i norvegesi che impongono un ritmo alto, ma non asfissiante. Pellegrino riesce a mantenersi per ...

