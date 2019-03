Sci alpino – Campionati Assoluti di Cortina | Ronci davanti a Vinatzer dopo la prima

Sci alpino – Campionati italiani femminili : splendida Bassino nella prima manche del gigante : Campionati italiani a Cortina, grande Bassino nella prima manche del gigante: Bertani seconda a 52 centesimi, Brignone a 1″47 Grande prima manche di Marta Bassino nel gigante femminile valido per i Campionati italiani assoluti in corso a Cortina. La piemontese ha fatto registrare nettamente il miglior tempo chiudendo la prova in 1’19″51 con 52 centesimi di vantaggio su Luisa Bertani e 1″47 su Federica Brignone, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin vince tutto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino : rottura dei legamenti del ginocchio per Innerhofer. L’azzurro sarà operato : La notizia purtroppo era nell’aria e adesso arrivano anche le prime conferme: Christof Innerhofer si è procurato la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro l’azzurro. Un infortunio gravissimo per l’azzurro, caduto durante il Super-G dei Campionati Italiani che si svolgono a Cortina d’Ampezzo. Il sito dell’Alto Adige ha riportato che l’azzurro è caduto poco dopo il primo intermedio sulla pista Vertigine ed ...

Sci alpino - brutto infortunio per Innerhofer a Cortina : sospetta rottura del crociato anteriore sinistro per l'azzurro : L'atleta italiano pare abbia riportato la rottura del crociato nel corso del SuperG degli Assoluti di Cortina svolto questa mattina Brutte notizie per Christof Innerhofer , l'atleta italiano infatti ...

Sci alpino - brutto infortunio per Innerhofer a Cortina : sospetta rottura del crociato anteriore sinistro per l’azzurro : L’atleta italiano pare abbia riportato la rottura del crociato nel corso del SuperG degli Assoluti di Cortina svolto questa mattina Brutte notizie per Christof Innerhofer, l’atleta italiano infatti pare abbia riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. A riferirlo è Race Ski Magazine, sottolineando come l’azzurro si sia infortunato questa mattina durante il SuperG degli Assoluti di ...

Sci alpino - infortunio a Christof Innerhofer nel corso dei Campionati Italiani : si sospetta la rottura del crociato : Sulle nevi di Cortina d’Ampezzo si stanno disputando in questi giorni i Campionati Italiani di sci alpino a chiosa della stagione agonistica. Dopo l’oro nella discesa libera, Matteo Marsaglia ha concesso il bis in superG, precedendo di 37 centesimi lo svedese Mattias Roenngren, che era comunque fuori classifica agli Assoluti, il campione del mondo ad Are (Svezia) Dominik Paris e Mattia Casse, entrambi terzi con 63 centesimi di ritardo. Una ...

Campionati Assoluti di Sci alpino : Tschurtschenthaler campionessa d’Italia nello slalom femminile - Costazza si ritira con il bronzo : Sorpresa Tschurtschenthaler sulla Druscié, regina dello slalom ai Tricolori di Cortina. Della Mea argento, Costazza bronzo al passo d’addio Grande sorpresa nello slalom femminile ai Campionati italiani Assoluti. Sulla pista Druscié, a Cortina, trionfa per la prima volta in carriera Vera Tschurtschenthaler, atleta 21enne dell’Amateur Sportclub Gsiesertal: l’altoatesina, già in testa dopo la prima manche con 36 centesimi su ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Marsaglia vince anche in Super-G - sorpresa Tschurtschenthaler in slalom : Dopo l’oro in discesa libera, Matteo Marsaglia ha conquistato la vittoria anche nel Super-G dei Campionati Italiani di sci alpino a Cortina. Il 33enne dell’Esercito ha bissato il successo della passata stagione in supergigante, imponendosi con il tempo di 1’20’29. Al secondo posto a 37 centesimi ha concluso lo svedese Mattias Roenngren, che era comunque fuori classifica agli Assoluti. La medaglia d’argento, infatti, ...

Campionato Assoluti di Sci alpino - Vera Tschurtschenthaler domina la prima manche dello slalom : Campionati italiani Assoluti a Cortina, Vera Tschurtschenthaler in testa dopo la prima manche dello slalom C’è Vera Tschurtschenthaler in testa alla prima manche dello slalom femminile ai Campionati Italiani Assoluti di Cortina. L’altoatesimo è stata la più rapida sulla Druscié chiudendo con il tempo di 47.94 e al momento ha un vantaggio di 36 centesimi su Lara Della Mea e 73 su Martina Peterlini. Chiara Costazza, al passo ...

Campionati Assoluti di Sci alpino – Vittoria bis per Marsaglia - l’azzurro trionfa anche nel superG : Marsaglia fa doppietta: è campione italiano anche in superG, argento ex aequo a Casse e Paris. Titolo Giovani a Franzoso, Aspiranti a Franzoni. GP Italia: feste di Zazzi e Resinelli Marsaglia concede il bis, in tutti i sensi. L’atleta romano si conferma campione italiano di superG dopo il trionfo della scorsa stagione e soprattutto fa doppietta sulla Vertigine dopo aver già vinto lo “scudetto” nella discesa ventiquattro ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Christof Innerhofer concede il bis in combinata : Christof Innerhofer si laurea per il secondo anno consecutivo Campione Italiano nella combinata maschile. Agli assoluti di Cortina l’altoatesino ha rispettato il pronostico iniziale, mettendosi al collo la medaglia d’oro. Innerhofer ha sfruttato anche l’assenza in slalom di Matteo Marsaglia, vincitore al mattino del titolo in discesa, e di Dominik Paris, terzo al traguardo. Innerhofer aveva un enorme vantaggio rispetto agli ...

Sci alpino – A Cortina Innerhofer si conferma campione italiano della combinata : Innerhofer si conferma padrone della combinata ai tricolori di Cortina: battuti Prast e Schieder. E il 2001 Franzoni vince il Gran Premio Italia Senior e Giovani Christof Innerhofer concede il bis nella combinata maschile ai campionati italiani. Dopo il trionfo della scorsa stagione a Santa Caterina, il finanziere altoatesino vince anche a Cortina sfruttando l’enorme vantaggio acquisito in discesa sulla pista Vertigine. Con Matteo ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Sogno di chiudere con una medaglia alle Olimpiadi del 2026” : Una stagione piuttosto difficile, partita con molta sfortuna (frattura del malleolo), è andata a concludersi comunque nel modo migliore, con la medaglia iridata in Super G ad Are e la vittoria in discesa a Crans Montana in Coppa del Mondo: Sofia Goggia, campionessa olimpica di discesa libera, guarda già verso il futuro. Come riportato dall’ANSA, a margine della presentazione di ‘Sport e Legalità-la Scuola in cattedra’, ...

Sci alpino - Campionati italiani 2019 : Matteo Marsaglia beffa Innerhofer e Paris : Epilogo a sorpresa per quanto riguarda i Campionati italiani di sci alpino nella discesa libera al maschile: sulla nuova pista di Cortina, la Vertigine, che ospiterà i Mondiali nel 2021, ad imporsi è il veterano Matteo Marsaglia. L’atleta romano, già vincitore nella specialità nel 2011 e 2015, è riuscito a beffare tutti i rivali partendo con il pettorale numero 2. Costretti ad arrendersi i due uomini più attesi in una gara decisa davvero ...