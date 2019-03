Sci Alpinismo – De Silvestro 3ª nell’individuale a Disentis | tris azzurro anche nella

Sci Alpinismo – Favolosa tripletta azzurra a Disentis : Antonioli trionfa nell’individuale : Antonioli trionfa nell’individuale a Disentis e torna leader in Coppa del Mondo: che tripletta con Boscacci ed Eydallin, Magnini re tra gli espoir Uno, due, tre, quattro, cinque. Come le dita di una mano, utile a togliersi il cappello e inchinarsi davanti a quest’Italia. Non c’era bisogno di un’ulteriore dimostrazione di forza, ma i ragazzi della Nazionale di sci alpinismo hanno voluto darla comunque e a ...

Sci Alpinismo - Mondiali 2019 : Italia d’oro nella staffetta maschile! Quarte le donne - arriva l’argento dalla staffetta mista giovanile : Chiusura col botto per l’Italia ai Mondiali di sci alpinismo: nell’ultima giornata di gare a Villars arrivano l’oro nella staffetta maschile e l’argento nella staffetta mista giovani. Peccato per la staffetta femminile, che arriva al quarto posto, terminando ai piedi del podio. L’Italia chiude così con otto medaglie a livello senior. Di seguito podi e piazzamenti dell’Italia nelle tre gare di giornata: Ordine ...

Sci Alpinismo - Mondiali 2019 : Italia d’argento nelle Team Race! Secondo gradino del podio per Antonioli-Boscacci e per De Silvestro-Murada : Sono arrivate altre tre medaglie per la spedizione azzurra nella penultima giornata di gare a Villars-sur-Ollon, in Svizzera, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di sci alpinismo 2019. Nella Team Race, una spettacolare prova a coppie riservata alla categoria senior ma nella quale possono gareggiare anche gli espoir, l’Italia ha conquistato la medaglia d’argento sia in campo maschile, dove è arrivato anche il bronzo a ...

Sci Alpinismo - Mondiali 2019 : terza medaglia per Robert Antonioli - argento nella Vertical Race! Giulia Murada ancora d’oro tra le espoir : terza giornata di gare per la Nazionale italiana ai Mondiali di Sci alpinismo 2019 in corso a Villars sur Ollon, in Svizzera. La spedizione azzurra ha vissuto un’altra giornata da protagonista raccogliendo sette medaglie complessive nella Vertical Race (un oro, quattro argenti e due bronzi). Il risultato più prestigioso è stato senza dubbio la vittoria di Giulia Murada tra le espoir, ma ancora una volta ha brillato anche il talento di ...

Alpinismo. Nardi e quella lunga Scia di caduti dalla 'scala dei sogni' : ... anche Lorenzo Mazzoleni , giovane ma già affermato membro dei Ragni della Grignetta , sodalizio alpinistico di Lecco, che ha portato il vessillo della città sulle vette di tutto il mondo. Patagonia ...

Mondiali di Sci Alpinismo - Rossi fa il bis : l’azzurro campione junior anche nell’individuale : Mondiali: Rossi campione junior anche nell’individuale, argento a Sebastien Guichardaz. Medaglie per Bertolina e Baldini Non è un signor Rossi come tanti. Giovanni, atleta junior della Nazionale italiana di sci Alpinismo, è un talento straordinario capace di conquistare la medaglia d’oro ai Mondiali di categoria due giorni fa nella sprint e di fare altrettanto nell’individuale, un format completamente diverso. Il ...

Sci Alpinismo - Mondiali 2019 : Italia dominante nelle Individuali! Robert Antonioli in trionfo davanti a Michele Boscacci - Alba De Silvestro argento! : Giornata trionfale per la Nazionale Italiana ai Mondiali di sci alpinismo 2019 in corso a Villars sur Ollon, in Svizzera. nelle Individual Race in programma oggi gli azzurri hanno dominato sia tra i senior sia a livello giovanile raccogliendo un bottino complessivo di dieci medaglie (quattro ori, quattro argenti e due bronzi). Robert Antonioli ha trionfato nella categoria senior, mentre Davide Magnini e Giulia Murada hanno completato una ...

