Scherma | Coppa del Mondo 2019 | Gabriele Cimini sale sul podio a Buenos Aires

Coppa del Mondo Scherma paralimpica - Bebe Vio trionfa a Pisa. È il 21° successo : A far sventolare il tricolore è Bebe Vio che trionfa nella gara di fioretto femminile, categoria B, mettendo in bacheca il 21° successo in Coppa del Mondo della sua carriera. L'urlo del pubblico di ...

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo : Bebe Vio vince a Pisa : Pisa - Bebe Vio vince ancora. La campionessa azzurra di Scherma paralimpica si è imposta nella tappa di Coppa del Mondo andata in scena a Pisa battendo nella finale del fioretto - categoria B - la cinese Xiao Rongo 15-5. Una vittoria, la terza in quattro gare in questa stagione e la numero 21 in Coppa, che ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : a Sint Niklaas vince Manon Brunet. Azzurre lontane dal podio - Arianna Errigo la migliore : La francese Manon Brunet ha conquistato la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Sint Niklaas. Un successo arrivato solo all’ultima decisiva stoccata per la transalpina, che si è imposta con il punteggio di 15-14 sulla russa Olga Nikitina. Sul podio salgono anche l’altra russa Yana Egorian e la rumena Bianca Pascu, che sono state sconfitte rispettivamente da Brunet per 15-13 e da Nikitina per 15-14. Le ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : il ritorno di Rossella Fiamingo! La siciliana è seconda a Chengdu : A due anni dall’ultima volta (vittoria a Budapest) Rossella Fiamingo ritorna sul podio nella Coppa del Mondo di spada femminile. La siciliana ha chiuso al secondo posto a Chengdu, venendo sconfitta solamente in finale dalla francese Helene Ngom, alla sua prima vittoria in carriera. La transalpina si è imposta per 15-12, recuperando anche tre stoccate di ritardo all’azzurra. Finalmente una bella gara da parte di Fiamingo, proprio alla ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : nella sciabola uomini a Budapest - donne a Sint Niklaas. I convocati dell’Italia : Arianna Errigo anche nella prova a squadre! : Ci sarà anche Arianna Errigo nella spedizione italiana della sciabola femminile per la Coppa del Mondo di Scherma di Sint Niklaas, in Belgio: l’azzurra oltretutto verrà schierata anche nella prova a squadre. E’ questa la principale novità per il fine settimana di gare, che vedrà anche le gare della sciabola maschile in quel di Budapest, in Ungheria. Programma pressoché identico per uomini e donne: venerdì qualifiche individuali, ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : sciabolatrici per il riscatto in Belgio con Errigo in squadra. Gli sciabolatori per la conferma a Budapest : La Coppa del Mondo di sciabola fa tappa in Belgio (donne) e poi in Ungheria (uomini). Un fine settimana molto importante e con temi di grande interesse. Sicuramente la notizia di maggior spicco è la presenza nella prova a squadra di domenica a A Sint Niklaas di Arianna Errigo. Si tratta di un esordio assoluto per la lombarda, che continua a cullare il sogno di poter gareggiare a Tokyo 2020 in due armi diverse. Un’occasione che Errigo vuole ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : trasferte in Argentina e Cina per la spada : Dall’Argentina alla Cina. La Coppa del Mondo di spada ritorna con due appuntamenti, uno a Buenos Aires (uomini) ed uno a Chengdu (donne). Queste saranno anche le ultime gare prima della pausa fino a maggio, quando comincerà la fase di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Momento molto positivo per gli spadisti azzurri, che saranno protagonisti sulle pedane argentine. In stagione finora sono arrivati quattro podi con altrettanti ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : fine settimana dedicato alla spada - le convocazioni dell’Italia. Azzurri in Argentina - spadiste di scena in Cina : fine settimana interamente dedicato alla spada per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma. La spedizione azzurra sarà impegnata in un doppio appuntamento: le donne infatti scenderanno in pedana a Chengdu, in Cina, mentre gli uomini saranno impegnati a Buenos Aires, in Argentina. Il Commissario Tecnico Sandro Cuomo guiderà la spedizione delle azzurre, dove le più attese saranno la campionessa mondiale Mara Navarria e l’argento olimpico ...

Frascati Scherma - Volpi seconda in Coppa del Mondo e Giovannelli terza nella prova Giovani : Roma – Il programma internazionale ha proposto nello scorso fine settimana un “ghiottissimo” appuntamento di Coppa del Mondo di fioretto in California, ad Anaheim, e il Frascati Scherma non si è fatto cogliere impreparato. Tra le donne la più brava di tutte è stata Alice Volpi, capace di centrare l’ennesimo podio della sua stagione: la forte atleta ha vinto nettamente tutti i suoi assalti, lasciando le briciole alle avversarie (anche la ...