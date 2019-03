vanityfair

(Di sabato 23 marzo 2019), una (quas) 54enne a New York, una (quas) 54enne a New York, una (quas) 54enne a New York, una (quas) 54enne a New York, una (quas) 54enne a New York, una (quas) 54enne a New York, una (quas) 54enne a New York, una (quas) 54enne a New York, una (quas) 54enne a New York, una (quas) 54enne a New Yorkva in bici, si cambia cinque volte nello stesso giorno (come nella migliore tradizione di Carrie Bradshaw), passeggia davanti a un murales. Lo sfondo è sempre New York. È l’ultimo giorno di riprese della terza stagione della serie HBO Divorce. L’attrice è tornata presenza fissa in tv, vent’dopo il debutto della serie che l’ha lanciata, Sex and the ...

Glinformati : Sarah Jessica Parker, (quasi) 54 anni, un bicchiere di vino e la felicità - GLI INFORMATI - - giadacapshxaw : RT @crowenfeels_: vi ricordo che un anno fa gli studios di grey’s anatomy si trasformavano nella casa del grande fratello con il passaggio… - tirannosararex : RT @LaFrancisella: @Lorenzo_Farina Utero in affitto:robbie Williams Utero in affitto:Cristiano Roma Utero in affitto:sarah Jessica Parker U… -