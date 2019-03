Salvini | Truffati banche? Mef ci sta mettendo troppo

blogo

(Di sabato 23 marzo 2019)Dopo essere tornato a parlare di Flat Tax invadendo il campo del Ministro Tria, questa mattina Matteoè intervenuto nuovamente a gamba tesa sul responsabile del Mef. Parlando dei rimborsi aidallenon ha utilizzato mezzi termini: "C’è il Mef che ci staun po’tempo per i miei gusti. A proposito di Europa, al Mef stanno aspettando la risposta dell'Europa, mi sono rotto le palle e oggi lo dirò allo stesso ministro dell’Economia, perché i risparmiatori non possono aspettare tempi e dubbi dell’Europa. I decreti li deve firmare lui, io gli chiederò di farlo".Davanti alla platea del Forum di Confcommercio è poi tornato a promettere che non ci sarà un aumento dell'Iva: "Le clausole Iva non sono scattate e non scatteranno, stiamo lavorando con tutti i nostri uomini che si occupano di imprese e bilanci. Non scatterà nessun aumento dell’Iva, ...

palermo24h : Banche, Salvini a Cernobbio: Mef ci sta mettendo troppo a rimborsare i truffati - ilfogliettone : Salvini: rimborsi ai truffati banche? Mef ci sta mettendo troppo - - HenryDvThoreau : RT @Affaritaliani: Banche, Salvini: rimborsi truffati? Mef ci sta mettendo troppo -