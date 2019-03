Salvini | ' Senza figli | tra 30 anni l' Italia sarà un enorme casa di riposo'

Salvini : 'Senza figli - l'Italia fra 30 anni una casa di riposo. L'Iva? Non aumenterà' : Salvini è sicuro: l'aumento Iva non ci sarà. Ma 'la crisi che mi preoccupa di più non è quella del deficit e dello spread, ma quella demografica '. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al ...

Francesca Cipriani senza freni : "Salvini al 40%? Mi spoglio euro " : 'Se la Lega e Matteo Salvini arrivano al 40% alle elezioni europee di fine maggio, potrei fare uno striptease a Piazza del Duomo a Milano' . Parola di… Francesca Cipriani . Già, la showgirl, ...

Francesca Cipriani senza freni : "Salvini al 40%? Mi spoglio…" : "Se la Lega e Matteo Salvini arrivano al 40% alle elezioni europee di fine maggio, potrei fare uno striptease a Piazza del Duomo a Milano". Parola di...Francesca Cipriani.Già, la showgirl, ospite in radio a Un giorno da pecora, ha fatto il suo annuncio shock, cogliendo di sospresa di conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, e anche i radioascoltatori. L'ex concorrente del Grande Fratello e dell"Isola dei famosi, peraltro, non ha mai nascosto ...

Diciotti - Matteo Salvini : “Continuerò a lavorare senza paura - ho difeso l’Italia e i miei figli” : Matteo Salvini è intervenuto in Aula a Palazzo Madama, dove oggi si svolgerà la votazione per il caso Diciotti, per cui il ministro degli Interni è accusato di sequestro di persona aggravato: "Il governo ha sviluppato misure e azioni per la lotta al contrasto dell'immigrazione clandestina e ringrazio i colleghi 5 Stelle perché le cose si fanno in due, evidentemente".Continua a leggere

La strage di islamici e lo schifo contro Matteo Salvini. Facci : perché il Pd e la sinistra sono senza pudore : «Può il battito d' ali di una farfalla scatenare un uragano a migliaia di chilometri di distanza?» si chiese nel 1962 un meteorologo del Mit, Massachusetts Institute of Technology di Boston. Risposta: ma certo che può, anzi, ieri in Italia alcuni scienziati del Partito Democratico hanno elaborato un

Matteo Salvini - 'vertice' a casa sua senza Silvio Berlusconi. Chi c'era di Forza Italia : Non un 'vertice' , solo un incontro 'informale', 'solo un buon caffè', minimizza Ignazio La Russa uscendo dalla casa di Matteo Salvini a Roma. Invece, questa visita di alcuni azzurri segna una svolta ...

Matteo Salvini - "vertice" a casa sua senza Silvio Berlusconi. Chi c'era di Forza Italia : Non un "vertice", solo un incontro "informale", "solo un buon caffè", minimizza Ignazio La Russa uscendo dalla casa di Matteo Salvini a Roma. Invece, questa visita di alcuni azzurri segna una svolta nei rapporti interni. Per la prima volta, sottolinea il Corriere della Sera in un retroscena, il padr

Tav - slittano i bandi di gara. Conte : non partono senza avallo mio governo. Salvini : farò di tutto perché si faccia : Lo scontro tra Lega e Movimento 5 stelle sulla Tav non si placa. Intanto slitta la pubblicazione dei bandi per gli appalti della linea ferroviaria Torino-Lione. Le gare, affermano fonti di Palazzo...

Tav - Salvini nero in diretta sul compromesso Conte : 'Senza accordo con Di Maio...'. Fa saltare in aria l'M5s : Ricordo che nel contratto di governo c'è la revisione del progetto nato decenni fa, ma è un segnale di apertura dell'Italia nei confronti del mondo'. L'aria di Salvini, che oggi compie gli anni, è ...

Tav - Salvini nero in diretta sul compromesso Conte : "Senza accordo con Di Maio...". Fa saltare in aria l'M5s : La Tav si farà, "una soluzione con i 5 Stelle si troverà". Matteo Salvini al microfono di Sky Tg24 commenta così le indiscrezioni sulla lettera inviata dal premier Giuseppe Conte al CdA Telt, che sblocca i bandi di gara per l'alta velocità Torino-Lione facendo però ricorso alle clausole di dissolven

Catania - agricoltori protestano per il calo dei prezzi : “Dov’è Salvini? Senza risposte - avanti con blocchi e manifestazioni” : “Stiamo protestando per tutti i prodotti ortofrutticoli e per quelli importati dall’Africa. Salvini dice prima gli italiani, noi siciliani lo siamo, e perché non ci viene ad aiutare?”. Un centinaio di imprenditori agricoli e braccianti del comparto della Sicilia Sud-orientale si è dato appuntamento lungo la statale Catania-Gela, per il secondo giorno consecutivo di manifestazioni contro l’importazione massiccia di prodotti agroalimentari ...

Ultimatum di Salvini : il Governo cade senza Tav : Non accetta discussioni sterili e manfrine. Matteo Salvini si definisce un uomo del fare, proviene dalla cultura del centrodestra. I

Vaccini - Salvini scrive a Grillo 'Subito un decreto per far entrare comunque a scuola i bambini senza profilassi' : ROMA - Un decreto legge d'urgenza, per far slittare ancora la piena attuazione dell'obbligo vaccinale. È la richiesta del leader leghista e vicepremier Matteo Salvini, che ha preso carta e penna e ha ...

Vaccini - Salvini scrive a Grillo : "Subito un decreto per far entrare comunque a scuola i bambini senza profilassi" : Alla vigilia della scadenza del 10 marzo, ultima data utile per i genitori con figli da 0 a 6 anni entro la quale presentare le certificazioni pena l'esclusione dalla frequenza. Ma la ministra della Salute non era favorevole a ulteriori rinvii