Salvini | attacco a Tria | Firmi il decreto rimborsi | mi sono rotto di aspettare

Tav e Cina - Macron all'attacco Salvini : "Ci restituisca i terroristi" : Emmanuel Macron e Matteo Salvini salgono sul ring. Doppio gancio del francese, diritto senza troppi fronzoli dell'italiano. Si rinnova la sfida tra i Paesi divisi dalle Alpi e al centro del dibattito ci sono ancora la Tav, la via della seta e i terroristi nostrani rifugiati in Francia.A colpire per primo è stato, questa mattina, l'inquilino dell'Eliseo. Macron ha incontrato il premier Conte a margine del Consiglio Europeo e in conferenza stampa ...

Sicurezza - il M5S accerchia Salvini attacco sul tema chiave della Lega : Matteo Salvini letteralmente assediato dal Movimento 5 Stelle proprio sul suo tema principale e di competenza, la Sicurezza. A lanciare la prima bordata di buon mattino è stato Luigi Di Maio, vicepremier e leader dei pentastellati. "Non solo... Segui su affaritaliani.it

Salvini : 'Niente sbarco'. Pd all'attacco di Conte. I pm vagliano comunicazioni radio : Il ministro dell'Interno: 'Non è soccorso ma favoreggiamento, è la nave dei centri sociali'. Di Maio garantisce che non ci sarà un nuovo caso Diciotti

Flat tax - Salvini va all'attacco : euro "I numeri del Mef strampalati" : Il caso Flat tax continua ad agitare le acque del governo . Adesso è muro contro muro tra Matteo Salvini e il Mef guidato da Giovanni Tria. Il ministro degli Interni di fatto rilancia il nuovo regime ...

Flat tax - Salvini va all'attacco : ?"I numeri del Mef strampalati" : Il caso Flat tax continuaad agitare le acque del governo. Adesso è muro contro muro tra Matteo Salvini e il Mef guidato da Giovanni Tria. Il ministro degli Interni di fatto rilancia il nuovo regime fiscale con un allargamento della platea alle famiglie e ai lavoratori con reddito da dipendente. Le stime del Carroccio parlano di un costo di 12 miliardi per mettere in campo la fase 2 della Flat tax. Ma dal Tesoro è arrivato uno stop proprio su ...

Matteo Salvini - il duro attacco di Bartezzaghi - ecco di cosa lo accusa : Stefano Bartezzaghi ha sferrato un attacco al ministro dell'Interno Matteo Salvini. In una lunga intervista all'Huffington Post ha dichiarato che il vicepremier "Ha reso accettabile il razzismo (...) lasciando passare per naturali associazioni mostruose, come quella tra i neri e i comportamenti crim

Flat tax per famiglie - Salvini rilancia : 'Si fa con 15 miliardi'. Di Maio frena. Pd all'attacco : Il vicepremier leghista parla di 'rivoluzione epocale' e critica la simulazione del ministero dell'Economia che parla di 60 miliardi: 'Numeri strampalati'. L'alleato di governo pentastellato frena: 'Troveremo una soluzione insieme, ma no promesse alla Berlusconi'. Zingaretti: 'Bufala da Paperon de' ...

C'è posta per te - la clamorosa chiusura dell'ultima puntata : "Un duro attacco a Salvini"? : Una chiusura piuttosto clamorosa, quella dell'ultima puntata di C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Dopo i ringraziamenti della conduttrice al suo team, ecco una clip in cui vengono riassunte alcune delle vicende più toccanti di questa stagione del programma. Ma è in part

Striscia la Notizia - pazzesco attacco di Ficarra e Picone a Matteo Salvini : "Perché fa tenerezza" : Forse a qualcuno è sfuggito, ma ci pensa Italia Oggi a rinfrescare la memoria. I conduttori di Striscia la Notizia Ficarra e Picone "se la prendono con Matteo Salvini": "Salvini che tenta la gogna mediatica anche contro il maestro Andrea Camilleri", hanno dichiarato, "fa un po' tenerezza ormai". Anc

'Sulla Tav nessuno vince o perde' - così Salvini - . Opposizioni all'attacco : Roma, 9 mar., askanews, - 'Non c'è nessuno che vince o che perde, la Lega governa perché vincano gli italiani'. Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando la vicenda ...

E Vauro va ancora all'attacco : "Purtroppo c'è chi nasce Salvini" : La vignetta choc di Vauro Senesi con Salvini che si spara un "selfie in testa" con la pistola ha fatto parecchio discutere. Il ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha immediatamente risposto all'attacco di Vauro: "E poi è Salvini che 'semina odio'... - scrive il ministro dell'Interno - Querela per il signor Vauro, che dite? E, alla faccia dei sinistri, buona giornata Amici". Il tutto postando su Facebook la vignetta choc. Vauro ha incassato ...