Salvata dai vigili del fuoco cavalla di 33 anni

Nata prematura e Salvata dai medici - ora lavora nello stesso reparto per salvare altri piccoli : La storia della 34enne statunitense Tammy Lewis che Nata prematura e dopo essere stata salvata dai medici alla nascita, ora lavora nello stesso reparto di terapia intensiva neoNatale per salvare altri piccoli in difficoltà come lo era stata lei. "Volevo poter restituire qualcosa" ha spiegato la donna.Continua a leggere

Cina - 51enne si inietta succo di frutta e avverte malore : Salvata dai medici : Una donna di 51 anni si è iniettata del succo di frutta nelle vene, certa, erroneamente, di assimilare in modo più efficace le vitamine contenute al suo interno. È successo in Cina, nella provincia di Hunan. avvertendo dei malori, la donna è stata ricoverata in ospedale ed è stata tenuta sotto trattamento dai medici per 5 giorni prima di stabilizzarsi. Ora sta bene, ma a causa di questo gesto insensato ha sofferto di una grave infezione a carico ...

Ragazza down molestata sul bus viene Salvata dai passeggeri : La 25enne è stata pesantemente palpeggiata. L'uomo avrebbe anche cercato di costringerla a guardare un video pornografico

Padova : incendio in appartamento - Salvata un'anziana dai Vigili del fuoco : Padova, 13 mar. (AdnKronos) - La notte scorsa, alle ore 2,10, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Goito a Padova per l’incendio al mezzanino di una palazzina: salvata un’anziana rimasta bloccata all’interno. La squadra arrivata dalla centrale ha forzato una persiana entrando all’interno dell’

Roma : donna tenta il suicidio - Salvata dai Carabinieri : Roma – Tragedia sfiorata nella Capitale. La scorsa notte, ironia della sorte l’8 marzo, una donna ha tentato il suicidio ingerendo una notevole quantità di farmaci. Fortunatamente una conoscente della cinquantenne ha dato l’allarme chiamando i Carabinieri. I militari della Stazione Torrino Nord sono entrati insieme al figlio della donna nell’appartamento. La scena che si sono trovati di fronte era estremamente critica, ...

Bologna - 17enne incinta intossicata dal monossido di una caldaia difettosa : Salvata dal marito : La giovane è stata trovata distesa a terra, in stato confusionale, dal marito: il monossido di carbonio è stato sprigionato da una caldaia revisionata dai tecnici poche ore prima.Continua a leggere

Porta in grembo per 13 anni il feto gemello del figlio dato alla luce : 53enne Salvata dai medici a Francavilla Fontana : Nel brindisino, una donna ha rischiato la vita perché ha avuto in grembo un feto per ben 13 anni. È accaduto a Francavilla Fontana, a quanto riferisce Lo Strillone News: il feto è la gemellina mai nata del suo quarto figlio, venuto alla luce nel 2005 con un parto cesareo. La 53enne non si è mai ripresa dal tutto da quel parto, ma non ha mai fatto dei controlli appropriati a riguardo. Fino all'anno scorso, dopo un ...

Susanna Tamaro : la bambina "strana" con l'Asperger Salvata dai libri : Anche lei ama la poesia? 'Ritengo la poesia un respiro dell'anima, soprattutto in questo mondo di materialismo selvaggio. L'ho incontrata a 16 anni, ma non certo sui banchi di scuola. Per me la ...

Azienda Salvata dai dipendenti Patrolline - scommessa vincente : Dal giorno in cui l'Azienda di Albavilla ha acquisito il proprio status di Azienda cooperativa , 17 aprile 2015, ad oggi, la Patrolline Group non ha mai smesso di correre con il fatturato cresciuto, ...