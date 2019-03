Salto con gli sci | Coppa del Mondo Planica 2019 | la Polonia trionfa nell’ultimo Team

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi porta a casa la sfera di cristallo con 5 gare d’anticipo! Lotta tra Stoch e Kraft per la piazza d’onore : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Planica 2019 : Markus Eisenbichler trionfa per la prima volta in Coppa davanti a Kobayashi e Zyla - 32° Insam : Markus Eisenbichler (Germania) rompe la maledizione e ottiene la tanto agognata prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo (dopo 9 piazzamenti sul podio), imponendosi sul trampolino di volo HS240 di Planica (Slovenia) nella penultima gara individuale della stagione. Il 27enne tedesco, oro iridato a Innsbruck su Large Hill, si è superato ed ha portato a termine due salti di pregevole fattura che gli hanno finalmente permesso di precedere ...

Salto con gli sci - Insam chiude 32° nella finale del trampolino di Planica : la vittoria va a Eisenbichler : La Coppa del mondo di Insam si chiude con il 32° posto in gara-1 a Planica. Primo trionfo per Eisenbichler La Coppa del mondo di Alex Insam si chiude con la 32esima posizione nella finale del trampolino di volo di Planica, dov’è in corsa l’ultima tappa della stagione. L’altoatesino ha mancato di pochissimo l’accesso alla seconda serie con un Salto da 199.5 metri che gli ha fruttato 166.5 punti, anche a causa della ...

Milinkovic Savic-Milan : asSalto rossonero - ma ad una sola condizione : Milinkovic SAVIC MILAN- Come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, il Milan sarebbe pronto ad irrompere con forte decisione su Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio rappresenta il primo obiettivo della prossima sessione di mercato rossonera. Oltre alla grande richiesta di Lotito, valutazione oltre i 60 milioni di euro, resterà da valutare la possibile qualificazione in […] L'articolo Milinkovic ...

Salto con gli sci - Malsiner e Runggaldier sorridono : gli azzurri in finale nella tappa di CdM di Chaikovsky : Malsiner e Runggaldier sfornano una buona prova sul trampolino normale a Chaikovsky, chiudono la finale con il 12° e il 14° punteggio Lara Malsiner ed Elena Runggaldier centrano la finale sul trampolino normale di Chaikovsky, dove è in corso l’ultima tappa di Coppa del mondo femminile di Salto con gli sci. Buona la prova delle due azzurre, che hanno superato le qualificazioni rispettivamente con il dodicesimo e il quattordicesimo ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Chaikovsky 2019 : Maren Lundby davanti nelle qualificazioni - 12° e 14° posto per Malsiner e Runggaldier : Si sono concluse da poco le qualificazioni della gara sul trampolino HS102 di Chaikovsky, in Russia, con il verdetto della Coppa del Mondo di Salto femminile già chiaro e favorevole a Maren Lundby. Proprio la norvegese, in una giornata in cui il vento non aiuta in termini di compensazione, guida le danze con un Salto da 92.5 metri che le vale i 107.9 punti necessari per salire in testa. Alle sue spalle si collocano le austriache Eva Pinkelnig ...

AsSalto all'Euronics dell'outlet a colpi di piccone - fuga col bottino nella notte : Assalto all'Euronics: l'Euronics di Foiano, anzi delle Farniole, nell'area dell'outlet. Un Assalto non in guanti bianchi ma con il piccone: hanno preso a colpi da muratore la parete esterna, fino ad ...

Salto con gli sci – Insam da applausi a Planica : centrata la finale col 27° punteggio : Il miglior Insam del 2019 a Planica: centra la finale con il 27esimo punteggio sul trampolino di volo Alex Insam vuole chiudere in bellezza la stagione. A Planica, nella tappa finale della Coppa del mondo di Salto con gli sci, l’azzurro ha centrato una delle migliori prestazioni dell’anno, superando le qualificazioni con il 27esimo punteggio. Sul trampolino di volo HS240, l’altoatesino è arrivato a 218,5 metri, trovando ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Planica 2019 : Ryoyu Kobayashi infrange il record personale ed è primo in qualificazione - Insam 28° : L’ultimo weekend della stagione per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci si è aperto con una spettacolare prova di qualificazione sul trampolino di volo HS240 di Planica, in Slovenia. I migliori interpreti della specialità, che si giocheranno il primato nella classifica generale dedicata alle gare di volo, hanno regalato una bellissima serie di salti in cui sono stati abbattuti innumerevoli record personali grazie ad un vento ...

Juve - pericolo Zidane : asSalto concreto al top player bianconero : Zinedine Zidane spaventa la Juventus e punta dritto su Miralem Pjanic. Il tecnico del Real Madrid sarebbe pronto a puntare forte sul centrocampista della Juventus il quale potrebbe sostituire Modric in vista della prossima stagione. 80 milioni la valutazione fatta dalla Juventus per il suo centrocampista, ma la sensazione è che la società bianconera deciderà […] More

La nuova Inter di Conte - 6 super colpi di Marotta : è rivoluzione - l’11 per tentare l’asSalto in campionato [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 La nuova Inter di Conte ...

De Ligt-Juventus - asSalto reale e concreto : ecco quanto costerà! : DE LIGT JUVENTUS- La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su De Ligt, difensore dell’Ajax, classe 1999. Un rinforzo totale in vista del futuro, il quale risolverebbe totalmente il discorso ringiovanimento della rosa juventina. Grinta, personalità e grande carisma. Sul giocatore resta forte anche l’interesse del Barcellona, società attualmente leggermente in vantaggio sulla corsa […] More

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Vikersund 2019 : Domen Prevc beffa Ryoyu Kobayashi per un decimo - ma il giapponese vince il Raw Air Tournament : Un decimo. 454.7 contro 454.6. Questa è la differenza che intercorre oggi, a Vikersund, sul trampolino di volo HS240 norvegese, tra Domen Prevc e Ryoyu Kobayas

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Vikersund 2019 : Domen Prevc beffa Ryoyu Kobayashi per un decimo - ma il giapponese vince il Raw Air Tournament : Un decimo. 454.7 contro 454.6. Questa è la differenza che intercorre oggi, a Vikersund, sul trampolino di volo HS240 norvegese, tra Domen Prevc e Ryoyu Kobayashi. Lo sloveno, già dominatore di questo weeekend, va vicinissimo a farsi riacciuffare dal mattatore della stagione, ma dopo i 241 metri e 232.8 punti della prima serie riesce a salvarsi con i 232.5 e 221.9 della seconda; un andamento, almeno nel punteggio, quasi speculare rispetto a ...