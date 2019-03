Russiagate | Trump trema | Mueller chiude il rapporto sulle interferenze russe

Russiagate - consegnato al ministro della Giustizia il rapporto sulle indagini su Trump : New York - Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller , ha consegnato al ministro della Giustizia, William Barr, il rapporto sulle sue indagini sulle, presunte, interferenze russe nelle ...

Russiagate - Mueller consegna il rapporto delle indagini. Ore di attesa per Trump : Svolta negli Stati Uniti . Robert Mueller consegna il rapporto sulle indagini sulle interferenze russe nelle elezioni americane del 2016, chiudendo un'inchiesta durata 22 mesi. E Donald Trump a Mar-a-...

Russiagate - Donald Trump : 'Michael Cohen è un bugiardo' - : Dopo le accuse rivolte al presidente americano dal suo ex avvocato, arriva la replica da Hanoi. Secondo il tycoon tutta l'operazione è una "caccia alle streghe"

Trump : Cohen bugiardo - Russiagate falso : NEW YORK, 1 MAR - Michael Cohen è un "bugiardo" e le indagini sul Russiagate sono un falso, una "caccia alla streghe". L'audizione è stata una esibizione di disonestà. Lo afferma il presidente ...

Cohen "Trump razzista e truffatore"/ Russiagate - choc a Camera Usa : "affari a Mosca" : Michael Cohen, deposizione choc alla Camera Usa lunga 9 ore 'Donald Trump è un razzista, imbroglione e truffatore'. Il caso Russiagate

Russiagate - Cohen attacca Trump : 'Truffatore e imbroglione - ha mentito agli americani' : 'Io so chi è Donald Trump. Un razzista, un truffatore, un bugiardo . Non voleva fare il presidente ma vendere il suo marchio. E mi vergogno di aver preso parte ai suoi illeciti invece di ascoltare la ...

Russiagate - Cohen : 'Trump ha mentito - è un imbroglione' - : L'ex legale del presidente statunitense, testimoniando al Congresso americano, ha rivelato che il tycoon gestiva affari con Mosca durante la campagna elettorale. "Mi chiese di pagare l'ex pornostar ...

Russiagate - Cohen accusa Trump : "Mi vergogno di aver lavorato per lui" : L'attacco dell'ex avvocato Michael Cohen al presidente Donald Trump è durissimo. Di fronte alla commissione di Vigilanza della Camera, colui che fu legale del presidente degli Stati Uniti non ha usato ...

Russiagate - Cohen : 'Trump ha mentito - è un imbroglione' - : L'ex legale del presidente statunitense, testimoniando al Congresso americano, ha rivelato che il tycoon gestiva affari con Mosca durante la campagna elettorale. "Mi chiese di pagare l'ex pornostar ...

"Razzista - truffatore e imbroglione". Cohen contro Trump - accuse su Wikileaks - Russiagate e Stormy Daniels : Donald Trump è un "razzista", un "truffatore", un "imbroglione". Sono alcuni degli attributi che l'ex avvocato personale e tuttofare del presidente, Michael Cohen, utilizzerà per definire il presidente degli Stati Uniti davanti alla Commissione investigativa della Camera. Tre giorni di fila, a partire da oggi, con un'udienza a porte aperte. Michael Cohen accuserà Donald Trump per Wikileaks, per i progetti con Mosca, per i ...

Russiagate - l'ex consigliere di Trump Roger Stone in tribunale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Mueller alza i toni sul Russiagate. Cosa significa per Trump l'arresto di Stone : Era stato Nixon, il presidente del Watergate, a lanciare la carriera politica di Stone, che nutre per lui un riconoscimento infinito, un ricordo indelebile " ha il suo volto tatuato in mezzo alle ...

Russiagate : Stone - 'accuse false - non testimonio contro Trump' : ANSA, - WASHINGTON, 25 GEN - "Le accuse contro di me sono false": queste le prime parole di Roger Stone, consigliere storico di Donald Trump accusato di ostruzione della giustizia, dopo essere stato ...

Russiagate - arrestato ex consigliere Trump. Vertici campagna elettorale del Presidente Usa chiesero a Stone mail Wikileaks : C'è un arresto eccellente nell'ambito della complessa inchiesta Russiagate. In manette è finito Roger Stone, ex consigliere del Presidente statunitense, Donald Trump, in merito alle indagini del procuratore speciale Robert Mueller sulle ingerenze russe nelle scorse elezioni presidenziali e sui possibili legami tra lo staff di Trump e il Cremlino. Le accuse contro di lui, si legge su Nbc News, sono di intralcio alla giustizia, falsa testimonianza ...