Russiagate | Mueller consegna il rapporto delle indagini Ore di attesa per Trump

Russiagate - Mueller consegna il rapporto sulle indagini. Casa Bianca : processo segua il suo corso : L’inchiesta sul Russiagate è giunta alla sua conclusione. Robert Mueller , il procuratore speciale titolare del caso sulle presunte interferenze di Mosca nelle elezioni presidenziali del 2016, ha consegna to al segretario alla Giustizia William Barr, il rapporto sulle sue indagini. Il dicastero potrebbe a sua volta comunicare al Congresso, già nel fi...

Russiagate - Mueller consegna il rapporto delle indagini. La Casa Bianca : 'Mai ricevuto' : Svolta negli Stati Uniti . Il procuratore speciale per il Russiagate , Robert Mueller , consegna al ministro della Giustizia William Barr, il rapporto sulle sue indagini. La consegna del rapporto al ...

Russiagate - Mueller consegna il rapporto sulle indagini : Il procuratore speciale per il Russiagate , Robert Mueller , consegna al ministro della Giustizia William Barr, il rapporto sulle sue indagini....

Russiagate - dem : rapporto pubblico o pronti a convocare Mueller : Se il rapporto finale sulle indagini del Russiagate non verrà reso pubblico , i membri della Camera degli Stati Uniti, a maggioranza democratica, sono pronti a fare causa all'amministrazione Trump e a ...

Mueller alza i toni sul Russiagate. Cosa significa per Trump l'arresto di Stone : Era stato Nixon, il presidente del Watergate, a lanciare la carriera politica di Stone, che nutre per lui un riconoscimento infinito, un ricordo indelebile " ha il suo volto tatuato in mezzo alle ...