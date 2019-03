Roy Paci si aggiudica il premio Amnesty International | «Non potrei immaginare una

IL PREMIO AMNESTY A "SALVAGENTE" DI Roy Paci CON WILLIE PEYOTE : MIGLIOR BRANO SUI DIRITTI UMANI : Prova ne è 'Salvagente', con la preziosa collaborazione di WILLIE PEYOTE, che restituisce al mondo in cui deve stare la parola 'differenza', oggi - come molte altre - appropriata indebitamente dal ...

Amnesty International premia il miglior brano sui diritti umani. Tra i candidati Roy Paci e Carmen Consoli : Carmen Consoli con “Uomini topo”, Ghali con “Cara Italia”, Patrizia Laquidara con “Il cigno (the great Woman)”, Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”, Francesca Michielin con“Bolivia”, Roy Paci & Aretuska feat. Willie Peyote con “Salvagente”, i Punkreas con “U-soli”, i Radiodervish con “Nuovi schiavi”, Salmo con “90 min”, i Subsonica con “Punto critico”. Sono questi i dieci brani in lizza per il Premio Amnesty ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni : successo e divertimento al Foro Italico per il terzo tempo con Roy Paci : Rugby: terzo tempo Village, tanto divertimento al Foro Italico con Roy Paci Nuovo successo di pubblico per il terzo tempo Peroni Village, nel suo undicesimo anno di attività. Gli appassionati di Rugby, al termine della sfida casalinga della Nazionale italiana contro l’Irlanda, hanno infatti potuto assistere ad una festosa performance di Roy Paci e della band Aretuska al Foro Italico di Roma. Il cantante siciliano, prima di salire sul ...

Intervista – Roy Paci : «Lancio il mio salvagente - questo è un momento storico che ha un grande bisogno di musica» : Per Roy Paci, compositore, produttore discografico e cantante, la tromba non è solo uno strumento musicale, ma un passaporto che lo ha accompagna in giro per il mondo dai jazz club più rinomati agli avamposti del Sud America passando per le isole Canarie ed il Senegal tornando nella sua terra natale, la Sicilia, al teatro greco di Siracusa. Recentemente il trombettista siciliano, dopo i consensi raccolti con l’ultimo album ...

Sanremo 2019 : Roy Paci sale sul palco e torna ad omaggiare Giulio Regeni : Un omaggio a Giulio Regeni da parte di Roy Paci al Festival di Sanremo 2019. Il musicista, salito sul palco come ospite nel duetto con Pau dei Negrita ed Enrico Ruggeri, ha mostrato al polso il braccialetto con la scritta "Verità per Giulio Regeni", un omaggio al giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Già lo scorso anno, quando aveva gareggiava con Diodato con il brano "Adesso", Roy Paci aveva indossato il ...

Negrita - duetto con Enrico Ruggeri e Roy Paci/ Video - l'esibizione dopo le polemiche - Sanremo 2019 - : I Negrita portano sul palco nella serata dei duetti con Roy Paci e Enrico Ruggeri cantano 'I ragazzi stanno bene' per rendere più rock il loro brano.