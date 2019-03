Rooney | ' Liverpool campione? Non lo sopporterei Parlano ancora della Champions del 2005'

sport.sky

(Di sabato 23 marzo 2019) Quasi dieci anni di Everton sono una buona ragione per guardare da diretto interessato la lotta alla Premier anche a chilometri e chilometri di distanza. Waynegioca in America, ma non si perde ...

andreajuve74 : @deatoffees Hai ragione e a tanti da fastidio il suo comportamento. Considera che anche rooney non fu trattato beni… -