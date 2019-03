Roma | Marcia per il Clima e contro le Grandi Opere inutili

‘Marcia per il clima’ : movimenti in piazza domani a Roma : Sono circa 30mila i partecipanti attesi domani a Roma per la “Marcia per il clima e contro le grandi opere”. Il corteo partirà da piazza della Repubblica diretto a Porta San Giovanni. A scendere in piazza comitati, associazioni e movimenti da tutta Italia. Non è esclusa la partecipazione di anarchici e No Tav. E’ massima l’attenzione per la manifestazione che inizierà alle 14. Controlli e bonifiche scatteranno lungo tutto ...

Roma. Fassina. De Vito? La storia della mela marcia non funziona - Raggi si dimetta : Agenpress - "Purtroppo sono altre giornate brutte per Roma, altre giornate in cui ancora una volta la politica viene coinvolta da meritorie indagini della magistratura e questo rende ancora più complicato il rapporto tra cittadini e istituzioni. Il fatto che sia capitato ad un avversario politico non ...

RetRomarcia alla Scala : i ventidue milioni tornano a Riad. Pereira bacchettato ma rimane : Prendi i petrodollari e portali a casa. Finisce la (soap) opera dei sauditi alla Scala. Pietra tombale ieri, dopo un Consiglio d’amministrazione «animatissimo», «cortese ma teso», racconta un partecipante, risoltosi in «una pettinata trasversale» per il sovrintendente e direttore artistico del Tempio, l’austriaco Alexander Pereira, che ha provato a...

Toninelli in retRomarcia : La contraddizione di Danilo Toninelli, che da ministro incentiva i motori elettrici e da automobilista acquista un suv diesel, è la prova che il dirigismo tecnologico non funziona o funziona a spese dei consumatori. I provvedimenti varati dal governo in tema di mobilità, oltre a incentivare le vettu

Su appalti e corruzione una retRomarcia pericolosa : Il governo giallo-verde continua nella sua opera di cambiamento che, purtroppo per l'Italia e i suoi cittadini, cambiamento non è. È un ritorno al passato, una retromarcia molto pericolosa su uno dei temi più importanti per l'economia del nostro paese; il codice degli appalti, la legge 50 del 2016.Un codice che ha rivoluzionato il mondo degli appalti e che ha posto grandissima attenzione al contrasto alla corruzione, uno dei ...

Roma - papà in marcia per i figli : 0.33 Dopo Berlino, Londra, Praga e tutte le capitali europee oggi si troveranno a migliaia a Roma, in Piazza Madonna di Loreto i padri da tutta Italia per il Daddy's Pride, la XXI marcia dei papà separati. Organizzata da Giorgio Ceccarelli, con la partecipazione di centinaia di associazioni di padri separati,la marcia ha l'obiettivo di sensibilizzare il legislatore al rispetto dei diritti dei padri e dei figli. In particolare il diritto ad una ...

Luigi Di Maio burattino - chi c'è dietro davvero la retRomarcia M5s : la fine politica di un capetto : Un golpe nel Movimento 5 Stelle, e la vittima è Luigi Di Maio. Il leader politico, il più governista tra i grillini, è rimasto vittima del diktat a tenaglia di Roberto Fico e Davide Casaleggio sulla Tav: avanti con il "no", anche a costo di schiantarsi contro quell'iceberg chiamato crisi di governo.

Accusa con retRomarcia : "Mi fido assolutamente di Bankitalia, non c'è nessuna sfiducia". Nei confronti della Banca d'Italia Luigi Di Maio ripropone il suo cavallo di battaglia: la denuncia di alto tradimento con la ...

RetRomarcia di Fca - ok al piano Italia : ... 'Il calo delle vendite a inizio anno dovrebbe aver fatto capire, con un conto molto salato sulla produzione industriale, che il settore è fondamentale per l'economia e il Pil. Serve un Paese meno ...

La Tav frena la pace tra Italia e Francia. Tria dà l’ok ma Conte fa retRomarcia : In quel salone, tra specchi e dorature, al Trianon Palace di Versailles, dove nel marzo 1911 alloggiò Gabriele d’Annunzio, in quegli anni osannato autore di pièce per i teatri parigini, si doveva consumare ieri una volta per tutte la pax franco-Italiana, dopo gli ultimi trascorsi, il richiamo dell’ambasciatore francese in Italia a Parigi, poi rinvi...

GR : Andeer - anziana urtata da veicolo in retRomarcia - ferita : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia , function, $, {window.fnames = new Array, ,; window.ftypes = new Array, ,...

L'Ue sull'Italia : 'Manovra non aiuta la crescita - retRomarcia su riforme' : ...ai livelli di inizio 2018 'stanno avendo effetti negativi sui costi di finanziamento delle banche e sui 'cuscinetti' di capitale pesando sulla capacità di concedere crediti al resto dell'economia e ...