Roma | la settimana dei comitati tra incontri su accoglienza | cyberbullismo e

Roma : elenco deviazioni autobus per il fine settimana : Roma – A Roma dalle 7 di domani alle 18 di lunedi’ 25 marzo via di Ripetta sara’ chiusa al traffico tra via Borghese e via del Clementino. Deviate le linee di bus. Domani, dalle 14 alle 20, un corteo sfilera’ da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via ...

Roma : questo fine settimana via a stagione Cinecittà World : Roma – Una giornata da film, a Cinecitta’ World e’ possibile. Volare a bordo di un cinema volante, sfidare i dinosauri, interpretare il protagonista di ‘Assassin’ Creed’, giocare con la neve tutto l’anno nel regno del ghiaccio e tuffarsi nella Cinepiscina mentre si guarda un bel film: il parco divertimenti del Cinema e della tv di Roma offre questo e’ tanto altro. Apre questo weekend la nuova ...

Maltempo Emilia Romagna - alluvione Reno : atteso in settimana il via libera ai rimborsi : Entro questa settimana dovrebbe arrivare il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per l’alluvione del Reno del 2 febbraio scorso nel bolognese. L’istruttoria della Protezione civile è stata completata intorno al 9 marzo e si attende solo il via libera di Palazzo Chigi che dovrebbe arrivare nel primo Consiglio dei ministri. “Ci attendiamo che questa settimana il Governo possa dichiarare lo stato di emergenza ...

Roma : programma e deviazioni autobus per il fine settimana : Roma – A Roma domani, dalle 7 alle 17.30, per lavori di manutenzione, sara’ chiusa al traffico via di Ripetta, tra via Borghese e via del Clementino. Deviate le linee di bus. Domenica, dalle 7 alle 19, per la Festa di San Giuseppe, sara’ chiusa al transito via Andrea Doria, tra via Ruggero di Lauria e largo Trionfale. Deviate le linee di bus. Domenica, dalle 9.30 alle 11, nel quartiere Talenti e’ in programma una corsa ...

Il Comiso-Roma diventa bisettimanale? : Comiso - Precaricato il collegamento per la prossima winter tra Comiso e Roma. Il volo torna su Ciampino ma a quanto pare sembra perdere due frequenze e sarà operato solo sabato e domenica. --

Ecco gli eventi a Roma per il fine settimana di venerdì 8 - sabato 9 e domenica 10 marzo 2019 : Per i più giovani due proposte al Museo Civico di Zoologia: sabato 9 marzol' appuntamento è con Scienza divertente. Animali luminosi e creature degli abissi , un'iniziativa didattica per bimbi ...

Settimana dei Musei : Campidoglio - dal 5 al 10 marzo visita gratuita per Fori Imperiali e Foro Romano riuniti : “Roma Capitale partecipa all’iniziativa della prima edizione della Settimana dei Musei proposta dal Mibac. Dal 5 al 10 marzo visita gratuita per Fori Imperiali e Foro Romano riuniti“: lo rende noto il Campidoglio. “Dal 5 al 10 marzo 2019, in occasione della prima edizione della Settimana dei Musei, sarà aperto al pubblico gratuitamente il percorso visita unificato dei Fori Imperiali e del Foro Romano dalle ore 08:30 alle ...

Roma : programma e deviazioni autobus per il fine settimana : Roma – A Roma domani, dalle 10 alle 13, un corteo sfilera’ da piazza dell’Esquilino lungo via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali per giungere in piazza Madonna di Loreto. Bus deviati. Domani, dalle 14.30 alle 17, un corteo carnevalesco sfilera’ lungo via Malatesta, piazza dei Condottieri, via Alberto da Giussano, via Brancaleone, via Braccio da Montone, via Conte di Carmagola, via Alberto da Giussano, ...

7 monumenti e gallerie da visitare gratis a Roma nella 'Settimana della Cultura' : Aperture gratuite dal 5 al 10 marzo dei musei in tutta Italia per la “Settimana della Cultura”. Una buona notizia, quindi, per tutti coloro che vorranno visitare alcuni dei luoghi più affascinanti della bellissima città di Roma.

Lazio - Marco Parolo e la settimana del derby : “qui a Roma cambiano gli occhi delle persone” : Lazio, Marco Parolo sa bene quanto conti vincere il derby contro la Roma, sabato sera sarà spettacolo allo stadio Olimpico “Nella settimana del derby a Roma cambiano gli occhi delle persone. Si trasformano, diventano adrenalinici, qualcosa di molto intenso e quando poi vieni a vivere qui, in qualche modo lo fai tuo“. Sono le parole del centrocampista della Lazio, Marco Parolo a Dazn in vista del derby, Lazio-Roma di sabato ...

Da Ermal Meta & GnuQuartet a Bassignano - da De Gregori a Patty Pravo - a Roma una settimana piena di concerti : LUNEDI' 25 FEBBRAIO. Cantautori/Ernesto Bassignano presenta 'Il mestiere di vivere'. 'E' un omaggio al mio Piemonte e a Cesare Pavese. Rispetto ai miei dischi precedenti, cupi e magari un po' ...

L'Espresso si rinnova : la nuova veste del settimanale sarà presentata al teatro Argentina di Roma : L'Espresso si rinnova, nella grafica e nei contenuti. La nuova veste del settimanale sarà presentata oggi, 21 febbraio, al teatro Argentina di Roma. Il giornale, si legge sul sito de L'Espresso, punta a rivolgersi a un pubblico giovane, che vuole partecipare alla vita pubblica del Paese. In attesa che la nuova versione del settimanale sia presentata al pubblico, la redazione ne anticipa i contenuti:Un settimanale più compatto, ...

Roma - eventi per il fine settimana di venerdì 22 - sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019 : Per i più piccoli, Scienza divertente. Vita sotto il mare , al Museo Civico di Zoologia sabato 23 febbraio alle 15.30 , 5-7 anni, e alle 16.00 , 8-11 anni, , è un'immersione nelle profondità del ...