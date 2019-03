Roma | corteo per il clima e contro grandi opere inutili | “Governo? Come quelli

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) “Oggi il futuro di questo paese lo vogliamo scrivere noi”. A una settimana dallo sciopero globale del, amigliaia di persone da tutta Italia hanno partecipato alla ‘Marcia per illele devastazioni ambientali‘. “Qui non si tratta di difendere il proprio cortile perché tanti cortili insieme fanno l’intero pianeta”spiega Tommaso Cacciari del comitato NoNavi di Venezia. Per le vie del centro città, sfilando le bandiere No Tav, No Terzo Valico, No Muos, No Tap insieme alle mamme dell’Ilva e a tante altre realtà che puntano il ditole promesse mancate del M5S e del governo del cambiamento: “Hanno preso voti facendo promesse e poi si sono rivelati incoerentitutti gli altri”L'articoloper il: “Governo?precedenti, tradita volontà ...

100000_anni : RT @usbsindacato: I diretta da Roma il corteo contro le grandi opere in dicesa dell ambiente - 100000_anni : RT @usbsindacato: In diretta da Roma il corteo contro le grandi opere in difesa dell'ambiente - aniramiznat : RT @DinamoPress: Un enorme corteo di almeno 50mila persone sfila per #Roma .comitati da tutta Italia uniti dalla lotta per l ambiente e con… -