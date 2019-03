Roma | chiusa metro Spagna

Caos metro a Roma : sequestrata la stazione Barberini - chiusa Spagna : Svolta nella Capitale. La stazione metro Barberini, a Roma, a quanto si apprende, è stata chiusa da Atac dopo disposizioni della autorità giudiziaria. Il sequestro sarebbe legato al...

Roma - problemi a scale mobili Sequestrata stazione metrò Barberini - chiusa Spagna : L’azienda per la mobilità ha comunicato nella mattinata il fermo della prima stazione, quindi nel pomeriggio anche l’altra in centro sulla linea A. «Per disposizioni dell’autorità giudiziaria». Il nodo cruciale sono sempre le scale mobili che non funzionano

Scale mobili rotte - chiusa la fermata Barberini della metro di Roma : La stazione metro Barberini, a Roma, a quanto si apprende, è stata chiusa da Atac dopo disposizioni della autorità giudiziaria. Il sequestro sarebbe legato al recente guasto su una delle Scale mobili. Giovedì infatti la fermata Barberini era stata chiusa per diverse ore a causa del cedimento di un gradino di una scala mobile. Da ottobre è ancora chiusa un'altra stazione centrale, Repubblica, per un incidente sulla ...

Roma - rotta scala mobile metro : chiusa stazione Barberini. FOTO : Roma, rotta scala mobile metro: chiusa stazione Barberini. FOTO Caos e paura tra i passeggeri dopo che un gradino ha ceduto e lasciato un piccolo vuoto. Molte persone sono stati costrette a scavalcare per evitare di restare incastrati. metro Roma, disagio infinito: inchiesta di SkyTG24. VIDEO Parole chiave: ...

Metro Roma - si rompe la scala mobile. Stazione Barberini chiusa : Paura alla Stazione Metro A Barberini di Roma . Stamani un gradino della scala mobile si è rotto e per questo motivo la fermata è stata chiusa . Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero feriti ma ...

Roma - panico in metro : la scala mobile si "accartoccia". Chiusa la fermata Barberini : Nessun ferito, ma urla e attimi di tensione tra i passeggeri. Un testimone: "Abbiamo sentito un rumore metallico, poi la...

Roma - la metro Repubblica chiusa da 5 mesi. Commercianti : “Perso il 40% dei fatturati. Ritardi con affitti e stipendi” : “Io apro due ore più tardi perché ormai il via vai dei pendolari che uscivano e prendevano la metro non ci sono più – dice l’edicolante di piazza della Repubblica – mi riposo ma questo non paga il mutuo”. “I miei dipendenti stanno aspettando gli stipendi di due mesi – aggiunge il titolare del caffè Piccarozzi, sotto i portici – e io sono in ritardo di due mesi per il pagamento dell’affitto. ...

La stazione Barberini della metropolitana di Roma è temporaneamente chiusa : A Roma la stazione Barberini della linea A della metropolitana è temporaneamente chiusa. Atac, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma, ha detto che la ragione della chiusura è un «intervento tecnico». Intorno alle 10 sui social network varie persone

Roma - cede gradino della scala mobile alla fermata Barberini della metro. Stazione chiusa : Disagi e momenti di spavento alla fermata della metro Barberini in pieno centro a Roma. Come si vede da alcune immagini pubblicate questa mattina in Rete, un gradino della scala mobile che porta i passeggeri dalla superficie alla fermata sotterranea è collassato. Al momento non risultano esserci persone ferite. Una situazione, fortunatamente con esito diverso, assimilabile a quanto accaduto lo scorso ottobre ad un gruppo di tifosi del Cska Mosca ...

Roma : casa chiusa in finto ‘centro massaggi’ - donna arrestata : Roma – Orario no stop, la porta di un negozio su strada in via del casaletto era sempre aperta per i clienti disposti a pagare per qualche minuto di intimita’ con una donna cinese che si prostituiva. Tariffe dai 30 ai 70 euro a seconda delle richieste e la possibilita’ di scegliere fra ragazze diverse, che venivano cambiate periodicamente e che garantivano un’entrata mensile di migliaia di euro alla maitresse, una donna ...

Maltempo Roma - alberi sulla strada : chiusa laterale viale Terme di Caracalla : La Polizia locale di Roma Capitale informa sul canale Twitter che a causa della presenza di alberi su strada è chiusa la corsia laterale di viale delle Terme di Caracalla all’altezza della Chiesa Nereo e Achilleo. Sempre per la presenza di alberi sulla carreggiata in via Tiburtina altezza piazza delle Crociate sono possibili difficolta’ di circolazione. L'articolo Maltempo Roma, alberi sulla strada: chiusa laterale viale Terme di ...

Metro B Roma - uomo caduto e investito sui binari/ San Paolo - linea chiusa per 2 ore : Roma, Metro B chiusa per due ore dopo tentato suicidio a San Paolo: 60enne caduto sui binari e investito dal convoglio in arrivo. Riaperta linea

Roma - metro «Repubblica chiusa da 123 giorni» : protestano i commercianti : Sul «giallo» della stazione di Repubblica - ancora chiusa da ottobre, dopo l'incidente alla scala mobile che ha coinvolto i 24 tifosi russi - che ha causato tantissimi disagi anche a turisti e ...

Il centro-sud sferzato dal maltempo - tre persone morte nel Lazio - A Roma una domenica 'chiusa' per il forte vento : Nell'incidente di Alvito, nel Frusinate, il muro crollato a causa delle forti raffiche di vento ha travolto un gruppo di quattro anziani. Due di loro si sono salvati. La vittima di Guidonia è un ...