Roma 24 marzo 2019 | 75° anniversario della strage delle Fosse Ardeatine

Blocco auto Roma 24 marzo 2019 : orari e deroghe domenica ecologica : Blocco auto Roma 24 marzo 2019: orari e deroghe domenica ecologica Anche Roma, insieme a molte altre città italiane come Milano, è impegnata a combattere lo smog e limitarne l’impatto nel centro urbano. Hanno proprio questa finalità le domeniche ecologiche di cui domenica 24 marzo ci sarà la quinta domenica del programma. Blocco auto Roma, obiettivi delle domeniche ecologiche Si punta alla qualità dell’aria. Per cui la ...

LE MANI SULLE MACERIE - Anteprima il 26 marzo allo spazio WEGIL di Roma : Una storia che dimostra, dunque, di legarsi con consapevolezza ad un'attualità di cronaca molto vicina ai nostri giorni e che prende spunto proprio da quanto accaduto negli ultimi due anni in centro ...

Famiglia : a Verona 'contRomanifestazione' del Pd il 30 marzo (2) : (AdnKronos) - "Come Conferenze delle donne del Nord Est, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, abbiamo aderito agli Stati Generali delle Donne che stanno organizzando per sabato 30 marzo un Convegno e un Flash Mob. L’incontro pubblico comincerà alle 10 al cinema K2 di via Rosmini con la pa

È sempre bello è il nuovo album di Coez in uscita a marzo : l’annuncio dopo l’ “invasione” di Roma e Milano : "La primavera è giunta e sta per arrivare anche il mio quinto disco", così Coez comunica il rilascio del nuovo album di inediti, il cui annuncio è stato anticipato da una serie di manifesti misteriosi tra le strade, i bus e i tram di Roma e di Milano. È sempre bello, questo il titolo del nuovo progetto discografico di Coez che riprende il titolo dal singolo omonimo già disponibile in rotazione radiofonica e in digital download, uscirà il 29 ...

Meteo Roma : previsioni per venerdì 22 marzo : Meteo Roma: previsioni per domani venerdì 22 marzo Ampi spazi di sereno al mattino e anche al pomeriggio; tempo stabile nelle ore serali con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +8°C e +23°C. Meteo Lazio: previsioni per domani venerdì 22 marzo Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente nella mattinata ed anche nel pomeriggio su tutti i settori; in serata i cieli saranno sereni sia sulle coste che sulle ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Marzo : Roma - arrestato il presidente M5S dell’Assemblea : sarà espulso : Roma “Spartiamoci tutto subito”. E la Raggi incontrò l’amico di De Vito: “Ma lo scartai” Corruzione – arrestato De Vito, il presidente dell’Assemblea capitolina: imprenditori favoriti in cambio di soldi sotto forma di incarichi affidati a uno studio legale di Valeria Pacelli Devitalizzati di Marco Travaglio L’arresto per corruzione di Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina, cioè del consiglio comunale della ...

Irish Film Festa 2019 - il programma : a Roma dal 27 al 31 Marzo : Tona a Roma, presso la Casa del Cinema, l'Irish Film Festa, la ormai tradizionale rassegna dedicata al cinema irlandese diretta da Susanna Pellis e giunta alla 12esima edizione. Le chicche di quest'anno sono la presenza del grande attore John Lynch (Best, The Fall, Tin Star) in qualità di ospite d'onore al centro di una masterclass, e il focus speciale sui documentari irlandesi, con il panel di approfondimento Isle of Docs. ...

Ryabkov : il 19 marzo a Roma un incontro con il rappresentante USA per il Venezuela - : Il vice Ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha confermato a Sputnik che ci saranno consultazioni con il rappresentante speciale americano per il Venezuela, Elliott Abrams, a Roma il 19 marzo. ...

Roma. #Vialibera : domenica 24 marzo primo appuntamento : Torna domenica 24 marzo #Vialibera, circuito ciclo-pedonale di 15 chilometri che per un’intera giornata, dalle 10 alle 18, sarà dedicato

Serie A calcio - i risultati di oggi (16 marzo) : SPAL-Roma 2-1 - Bologna espugna Torino - festival del gol al Mapei Stadium : oggi sabato 16 marzo si sono disputate tre partite valide per la 28^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Roma è stata clamorosamente sconfitta dalla SPAL per 2-1, i giallorossi hanno perso una partita in maniera inattesa e si sono complicati la rincorsa verso un posto nella prossima Champions League mentre gli emiliani hanno conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza (ora sono a +4 sull’Empoli). I padroni di casa sono ...

Gli eventi culturali nelle Biblioteche e nei Municipi di Roma dal 18 al 24 marzo : Per questa edizione del Premio il tema scelto dalla Giuria è Dall'atomo alla zebra: i primi passi nella scienza . Municipio II. Alla Biblioteca Villa Leopardi , in via MaKallé, mercoledì 20 marzo ...